5 вітамінів, які чоловікам треба приймати після 50 років

Вітамін А

Цей вітамін необхідний для підтримання імунітету, нормальному обміну речовин та здоров'я сітківки. До того ж він необхідний для регенерації тканин шкіри і пришвидшення процесу загоєння завдяки стимулюванню синтезу колагену. Також вітамін А впливає на стан нігтів та волосся і зміцнює мембрани клітин.

Вітамін D

Наш організм потребує його для засвоєння кальцію, щоб запобігти остеопорозу. Вітамін D також допомагає м'язам, нервам та імунній системі працювати правильно.

Цей вітамін синтезується організмом завдяки сонячному світлу, але з віком здатність перетворювати сонячні промені на вітамін D зменшується. Цей вітамін важче отримати з їжею, але жирна риба, така як лосось, скумбрія та сардини, є хорошим джерелом.

Вітамін Е

Вітамін Е необхідний для синтезу білків та насичення киснем організму. Також цей вітамін бере участь в метаболізмі клітин. Крім цього, він запобігає ламкості капілярів та дистрофії скелетних м'язів, тож підвищує витривалість організму.

Проте варто звернути увагу на те, при гострому інфаркті міокарда його вживання слід обмежити.

Які вітаміни приймати чоловікам після 50 років (ілюстрація: Freepik)

Вітамін В12

Цей вітамін, як і інші вітаміни групи B, допомагає зберегти червоні кров'яні тільця та нерви здоровими. У деяких людей старше 50 років виникають проблеми з засвоєнням вітаміну В12, який міститься в харчові продукти. Їм може знадобитися або добавки з вітаміном В12 або їжа, збагачена цим вітаміном.

Вітамін С

Цей вітамін має властивості антиоксиданту, допомагає відновити кісткову і сполучну тканини та необхідний для здоров'я зубів, ясен і волосся. Крім того, вітамін С допомагає зміцнити стінки судин та відновити кістки у разі травм. І, звісно, цей вітамін необхідний для підтримання імунітету.

Як краще приймати вітаміни

Найкраще вітаміни і мінерали засвоюються в комплексі та з їжею - в овочах, фруктах, молочних продуктах та продуктах тваринного походження.

І, попри те, що з віком здатність організму засвоювати певні вітаміни зменшується, перед вживанням будь-яких вітамінних добавок необхідно звернутися до сімейного лікаря для оцінки стану здоров'я, аналізів і консультації.

А самостійне вживання препаратів, без кваліфікованої індивідуальної рекомендації може мати негативний вплив.