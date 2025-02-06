5 вишуканих кольорів, які ідеально доповнять класичні сині джинси

Сині джинси - це універсальна база, яка легко поєднується з різними кольорами. Але якщо ви хочете створити дуже стильний образ, зверніть увагу на відтінки, які допоможуть вам урізноманітнити луки з джинсами, надаючи їм нотки розкоші та витонченості.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, з якими відтінками поєднують сині джинси модні блогери.
Глибокий коричневий колір відмінно контрастує з синім денімом, надаючи образу тепла і вишуканості. Шоколадний жакет, светр або аксесуари, як-от сумка або ремінь, роблять навіть простий лук дорогим і стильним.
Для повсякденного образу обирайте прямі джинси, білу сорочку та коричневу жилетку. Зверху можна накинути пальто шоколадного відтінку. Доповніть лук трендовою сумкою із замші, а також лоферами.
Джинси та коричневий верх (фото: instagram.com/leasy_inparis)
М'які, маслянисті жовті кольори додають в образ із синіми джинсами атмосферу тихої розкоші. Це альтернатива традиційним нейтральним кольорам.
Можна вдягнути джинси й блузу такого відтінку або ж обрати жовтий колір як акцент. Наприклад, доповнити масляно-жовтим шарфом образ, що складається з джинсів, білого светра і чорного пальта.
Джинси і олійно-жовтий відтінок (фото: instagram.com/anoukyve)
Поєднання синіх джинсів із темно-синім верхом - стильний та елегантний вибір, який має стриманий, але водночас дорогий вигляд. Якщо джинси мають світліший або потертий відтінок, а верх - насичений темно-синій, образ матиме гармонійний вигляд.
Поєднуйте джинси з трикотажем, вовняними светрами, атласними блузами або структурованими жакетами для створення різних стилів. Доповнити образ можна класичними чорними балетками та мініатюрною сумкою.
Блакитні джинси та синій колір (фото: instagram.com/sylviemus_)
Багатий і насичений червоний колір і його відтінки створюють ідеальний контраст з джинсовою тканиною. Червоний гарно виглядає як у трикотажних виробах, так і в аксесуарах, надаючи образу глибини й витонченості.
Наприклад, одягайте сині джинси-підкови та червоний лонгслів із ґудзиками спереду. Доповніть лук аксесуарами та стильним взуттям.
Варіант із червоним відтінком (фото: instagram.com/_jessicaskye)
Бежевий відтінок надає образу м'якості та стриманої вишуканості, а в поєднанні з джинсами створює гармонійний баланс між casual і smart стилем. Якщо ви не впевнені, поекспериментуйте з різними відтінками: кремовий, пісочний, карамельний або ж колір капучино чудово поєднується з синім денімом.
Для повсякденного образу обирайте широкі джинси, сорочку з деніму і зверху бежеве пальто.
Варіант із бежевим кольором (фото: instagram.com/sasha.mei)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Sylvie Mus, Anouk Yve, Julie, Jessica Skye, Sasha Mei.