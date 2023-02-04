5 винаходів за часи незалежності України, що вразили світ

3D-друк імплантів кісток

Український стартап Kwambio з Одеси придумав моделювання і створення кісткових імплантів. У майбутньому непотрібно буде з’єднувати пошкодженні кістки металевим кріпленням, адже завдяки винаходу одеситів їх друкують на 3D-принтері.

Команда Kwambio на цьому винаході не зупинилась і вже працює над тим, аби друкувати органи.

Папір з опалого листя

Закарпатець Валентин Фречка створив технологію, яка дозволяє виготовляти папір з опалого листя. Завдяки цьому відкриттю вже не треба вирубувати ліси задля паперової промисловості.

Те, що целюлозу можна видобувати із опалого листя, він дізнався ще у школі. Проте, щоб удосконалити технологію та зробити її безпечною для довкілля, знадобилося кілька років.

Винахідник уже отримав 2,5 млн євро від Єврокомісії, на які будуватиме завод в Україні.

Видобуток води із повітря

Українці з компанії IDA винайшли атмосферний генератор, здатний добути воду з повітря. Один такий пристрій може видавати 20-80 літрів води на добу.

Цей винахід уже стає популярним в ОАЄ та інших країнах, де відчутні суттєві проблеми з нестачею питної води.

Вітряк, що виробляє енергію майже без вітру

Винахідник з Полтавщини Олексій Оніпко майже 10 років працював над своєю розробкою. Він створив ротор, що дає енергію при швидкості вітру від 0,3 м/с. Для порівняння, звичайно ротору потрібно 3 м/с.

Новостворений пристрій українця уже отримав нагороду Міжнародної асоціації винахідників - гран-прі "Зелений Оскар".

Дешевий та ефективний засіб для зупинки кровотечі

З початком російської агресії проти України у 2014 році виникла нагальна потреба у дешевих, але ефективних засобах, що здатні зупинити кровотечі.

Так українські науковці розробили вітчизняний аналог закордонного "Целоксу". Свій винахід назвали "Кровоспас". Це фактично бинт, пластир або серветка, просочена препаратом, що згущує кров за 30 секунд і цим зупиняє кровотечу.

З 2016 року "Кровоспас" отримав сертифікат відповідності та вийшов у серійне виробництво. Його вартість майже втричі дешевша за закордонний аналог.