5 изобретений за время независимости Украины, которые поразили мир

3D-печать имплантов костей

Украинский стартап Kwambio из Одессы придумал моделирование и создание костных имплантов. В будущем не нужно будет соединять поврежденные кости металлическим креплением, ведь благодаря изобретению одесситов их печатают на 3D-принтере.

Команда Kwambio на этом изобретении не остановилась и уже работает над тем, чтобы печатать органы.

Бумага из опавших листьев

Закарпатец Валентин Фречко создал технологию, которая позволяет изготавливать бумагу из опавших листьев. Благодаря этому открытию уже не нужно рубить леса для бумажной промышленности.

То, что целлюлозу можно добывать из опавших листьев, он узнал еще в школе. Однако, чтобы усовершенствовать технологию и сделать ее безопасной для окружающей среды, потребовалось несколько лет.

Изобретатель уже получил 2,5 млн евро от Еврокомиссии, на которые будет строить завод в Украине.

Добыча воды из воздуха

Украинцы из компании IDA изобрели атмосферный генератор, способный извлечь воду из воздуха. Одно такое устройство может выдавать 20-80 литров воды в сутки.

Это изобретение уже становится популярным в ОАЕ и других странах, где ощутимы существенные проблемы с нехваткой питьевой воды.

Ветрогенератор, который производит энергию почти без ветра

Изобретатель с Полтавщины Алексей Онипко почти 10 лет работал над своей разработкой. Он создал ротор, дающий энергию при скорости ветра от 0,3 м/с. Для сравнения, обычно ротору требуется 3 м/с.

Новое устройство украинца уже получило награду Международной ассоциации изобретателей - гран-при "Зеленый Оскар".

Дешевое и эффективное средство для остановки кровотечения

С началом российской агрессии против Украины в 2014 году возникла острая потребность в дешевых, но эффективных средствах, способных остановить кровотечения.

Так украинские ученые разработали отечественный аналог зарубежного "Целокса". Свое изобретение назвали "Кровоспас". Это фактически бинт, пластырь или салфетка, пропитанная препаратом, которая сгущает кровь за 30 секунд и этим останавливает кровотечение.

С 2016 года "Кровоспас" получил сертификат соответствия и вышел в серийное производство. Его стоимость почти втрое дешевле зарубежного аналога.