5 дизайнів манікюру, які більше ніхто не робить: головні антитренди літа (фото)

Манікюр також має свої тренди, які міняються майже щороку. Те що, було на піку популярності ще кілька сезонів тому, зараз уже стало антитрендом у дизайні нігтів.
Який манікюр уже вийшов з моди, дивіться на фотоприкладах у матеріалі нижче.
Мармуровий манікюр був у тренді кілька років підряд, а от зараз уже втратив свою актуальність. Тому у цьому сезоні варто відмовитись від такого дизайну, краще зробити нюдові нігті.
Цей тренд з об'ємним декором залишився у минулому. Зараз такий дизайн виглядає безглуздо. Цього року у моді мінімалістичний манікюр, краще віддати перевагу йому. Тим паче, що він личитиме під будь-який одяг та стиль.
Крикливий дизайн зі стразами, блискітками та камінцями - зараз вже є ознакою несмаку. Якщо хочете бути у тренді, то краще зробіть дизайн із застосуванням технік 3D-манікюру.
Пік популярності цього манікюру вже настільки впав, що модниці від нього відмовились. Чудовим варіантом на це літо стануть хромові нігті - вони виглядають дуже ніжно та ефектно одночасно.
Яскраві кольори в манікюрі на літо завжди виглядають ефектно, втім варто вибирати максимально природні відтінки. А от від так званих кислотних краще відмовитись, оскільки зараз вони в антитрендах. Замість них краще вибрати неонові чи просто насичені кольори.
Раніше ми розповідали про те, які речі стали антитрендами літа 2023.
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