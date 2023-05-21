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5 дизайнов маникюра, которые больше никто не делает: главные антитренды лета (фото)

Какой дизайн маникюра уже устарел (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Маникюр также имеет свои тренды, которые меняются почти каждый год. То, что было на пике популярности еще несколько сезонов назад, сейчас уже стало антитрендом в дизайне ногтей.

Какой маникюр уже вышел из моды, смотрите на фотопримерах ниже.

Мраморный маникюр

Мраморный маникюр был в тренде несколько лет подряд, а теперь уже потерял свою актуальность. Поэтому в этом сезоне следует отказаться от такого дизайна, лучше сделать нюдовые ногти.

Мраморный маникюр вышел из моды (скриншот)

Маникюр с лепкой

Этот тренд с объемным декором остался в прошлом. Сейчас такой дизайн
смотрится бессмысленно. В этом году в моде минималистичный маникюр, лучше отдать предпочтение ему. Тем более что он будет подходить под любую одежду и стиль.

Лепнина на ногтях уже стала антитрендом (скриншот)

Дизайн со стразами

Кричащий дизайн со стразами, блестками и камнями - сейчас уже является признаком безвкусицы. Если хотите быть в тренде, лучше сделайте дизайн с применением техник 3D-маникюра.

Откажитесь от стразов в дизайне маникюра (скриншот)

Маникюр с вензелями

Пик популярности этого маникюра уже настолько упал, что модницы от него отказались. Прекрасным вариантом на это лето станут хромовые ногти - они смотрятся очень нежно и эффектно одновременно.

Лучше отказаться от вензелей в маникюре (скриншот)

Кислотные цвета

Яркие цвета в маникюре на лето всегда смотрятся эффектно, но следует выбирать максимально естественные оттенки. А вот от так называемых кислотных лучше отказаться, поскольку они сейчас в антитрендах. Вместо них лучше выбрать неоновые или просто насыщенные цвета.

Кислотные цвета в дизайне маникюра уже не в моде (скриншот)

Ранее мы рассказывали о том, какие вещи стали антитрендами лета 2023 года.

Читайте также о том, какие заболевания можно подцепить на процедуре маникюра.

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