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5 видів чаїв, які зміцнюють імунітет та захищають від вірусів

Які чаї зміцнюють імунітет (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі види чаїв можуть допомогти захистити від хвороб і покращити загальне самопочуття. Такі напої багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Галлат епігаллокатехіну (EGCG),

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