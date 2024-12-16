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5 видов чаев, которые укрепляют иммунитет и защищают от вирусов

Какие чаи укрепляют иммунитет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые виды чаев могут помочь защитить от болезней и улучшить общее самочувствие. Такие напитки богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Галлат эпигаллокатехина (EGCG),

 

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