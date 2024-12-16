5 видов чаев, которые укрепляют иммунитет и защищают от вирусов

Некоторые виды чаев могут помочь защитить от болезней и улучшить общее самочувствие. Такие напитки богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Как чай влияет на иммунитет

Диетолог Кристен Каплан рассказала, когда организм увлажнен, то он создает прочный физический барьер, чтобы предотвратить проникновение чужеродных бактерий и вирусов.

Кроме того, чаи наполнены разнообразными витаминами и минералами, которые могут предложить дополнительные преимущества для повышения иммунитета.

Чай также содержит такие соединения, как антиоксиданты, полифенолы, катехины, флавоноиды и дубильные вещества, которые могут помочь уменьшить окислительный стресс путем нейтрализации свободных радикалов.

Галлат эпигаллокатехина (EGCG), содержащийся в зеленом чае, усиливает иммунный ответ и помогает бороться с патогенными микроорганизмами.

Кофеин, содержащийся в зеленом и черном чае, может повысить бдительность, а теанин и аминокислота, может усилить выработку иммунных клеток.

Какие виды чаев повышают иммунитет

Моринга

Чай моринга является самым здоровым растением на планете, потому что изготавливается из листьев растения моринга масличного, которое часто называют "чудо-деревом" из-за широкого спектра преимуществ для здоровья.

Листья этого дерева наполнены основными питательными веществами, витаминами и антиоксидантами, что делает чай из моринги отличным выбором для общего укрепления здоровья.

Куркума

Чай с куркумой впервые возник в Японии, он широко известен своими мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, прежде всего благодаря куркумину.

Некоторые из ключевых преимуществ включают уменьшение воспаления в организме и мощную антиоксидантную защиту.

Зеленый

Зеленый чай известен своим высоким содержанием антиоксидантов, в частности катехинов, которые имеют ряд преимуществ для здоровья, таких как потенциальное снижение риска хронических заболеваний, ускорение метаболизма, улучшение функции мозга, поддержка здоровья сердца и помощь в снижении уровня холестерина.

Ежедневное употребление зеленого чая - отличный способ укрепить иммунитет и улучшить общее самочувствие.

Шиповник

Шиповник, как и многие фруктовые чаи, имеют высокое содержание витамина С. Чай из шиповника содержит множество витаминов и антиоксидантов, таких как аскорбиновая кислота, для повышения иммунитета.

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