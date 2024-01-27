5 важливих стрічок про Голокост, які потрібно подивитися

"Зона інтересу"

Сюжет розгортається навколо чоловіка та дружини, які впевнено рухаються до своєї мрії - створення затишного сімейного гніздечка, будинку мрії з зеленим садом, басейном і дитячим сміхом. І тільки високий паркан нагадує, що поруч з їхнім райським куточком стоїть концтабір, де чоловік працює комендантом.

До речі, цей фільм є одним із фаворитів цьогорічної премії "Оскар". Він претендує одразу на п'ять золотих статуеток. 22 лютого стрічка вийде в українських кінотеатрах.

"Список Шиндлера"

Фільм заведено вважати класикою світового кіно та найвідомішим фільмом про Голокост.

Стрічка створена на основі роману Томаса Кініллі "Ковчег Шиндера" й розповідає реальну історію Оскара Шиндлера. Він був членом нацистської партії, а під час Другої світової війни став успішним підприємцем, який зберіг життя понад тисячі євреїв, найнявши їх для роботи на своїх заводах.

"Хлопчик у смугастій піжамі"

У фокусі історії знову родина коменданта концтабору, проте розповідь ведеться від восьмирічного Бруно, сина німецького офіцера. Досліджуючи околиці будинку, хлопчик натрапляє на сам табір.

За огорожею він бачить однолітка - єврейського хлопчика Шмуля. Після простого знайомства між дітьми виникає дружба. От тільки Бруно дізнається від Шмуля, що реальність табору відрізняється від того, що показують у промофільмах.

"Життя прекрасне"

Великий оптиміст Гвідо разом зі своїм маленьким сином опиняється в концтаборі під час Другої світової війни. Безпека хлопчика одразу стає для нього головною метою.

Йому вдається переконати сина, що все, що відбувається навколо - лише гра. Переможець отримає справжній танк, а щоб цю перемогу здобути, треба не потрапляти на очі наглядачам і не плакати.

"Піаніст"

У центрі сюжету Владислав Шпільман. Він є одним із найкращих польських піаністів 1930-х. Він займається музикою аж до окупації його батьківщини нацистами. Владислав дивом уникає депортації до концтабору.

Змушений переховуватися, чоловік стає свідком численних нацистських злочинів. Та навіть у темні часи війни Шпільману допомагають вижити дві речі: доля та майстерність музиканта.