5 важливих стрічок про Голокост, які потрібно подивитися

27 січня в Україні та світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. За офіційними даними їх було близько шести мільйонів людей. Тема геноциду євреїв була розкрита в численних наукових роботах, фільмах і книгах. Це важливо для того, аби берегти пам'ять про страшні злочини проти людства та всіх, хто постраждав чи загинув внаслідок цього.

"Зона інтересу"

Сюжет розгортається навколо чоловіка та дружини, які впевнено рухаються до своєї мрії - створення затишного сімейного гніздечка, будинку мрії з зеленим садом, басейном і дитячим сміхом. І тільки високий паркан нагадує, що поруч з їхнім райським куточком стоїть концтабір, де чоловік працює комендантом.

До речі, цей фільм є одним із фаворитів цьогорічної премії "Оскар". Він претендує одразу на п'ять золотих статуеток. 22 лютого стрічка вийде в українських кінотеатрах.

"Список Шиндлера"

Фільм заведено вважати класикою світового кіно та найвідомішим фільмом про Голокост.

Стрічка створена на основі роману Томаса Кініллі "Ковчег Шиндера" й розповідає реальну історію Оскара Шиндлера. Він був членом нацистської партії, а під час Другої світової війни став успішним підприємцем, який зберіг життя понад тисячі євреїв, найнявши їх для роботи на своїх заводах.

"Хлопчик у смугастій піжамі"

У фокусі історії знову родина коменданта концтабору, проте розповідь ведеться від восьмирічного Бруно, сина німецького офіцера. Досліджуючи околиці будинку, хлопчик натрапляє на сам табір.

За огорожею він бачить однолітка - єврейського хлопчика Шмуля. Після простого знайомства між дітьми виникає дружба. От тільки Бруно дізнається від Шмуля, що реальність табору відрізняється від того, що показують у промофільмах.

"Життя прекрасне"

Великий оптиміст Гвідо разом зі своїм маленьким сином опиняється в концтаборі під час Другої світової війни. Безпека хлопчика одразу стає для нього головною метою.

Йому вдається переконати сина, що все, що відбувається навколо - лише гра. Переможець отримає справжній танк, а щоб цю перемогу здобути, треба не потрапляти на очі наглядачам і не плакати.

"Піаніст"

У центрі сюжету Владислав Шпільман. Він є одним із найкращих польських піаністів 1930-х. Він займається музикою аж до окупації його батьківщини нацистами. Владислав дивом уникає депортації до концтабору.

Змушений переховуватися, чоловік стає свідком численних нацистських злочинів. Та навіть у темні часи війни Шпільману допомагають вижити дві речі: доля та майстерність музиканта.