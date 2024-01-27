5 важных лент о Холокосте, которые нужно посмотреть

27 января в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. По официальным данным, их было около шести миллионов человек. Тема геноцида евреев была раскрыта в многочисленных научных работах, фильмах и книгах. Это важно для того, чтобы беречь память о страшных преступлениях против человечества и всех, кто пострадал или погиб в результате этого.

"Зона интереса"

Сюжет разворачивается вокруг супругов, которые уверенно двигаются к своей мечте - создание уютного семейного гнездышка, дома мечты с зеленым садом, бассейном и детским смехом. И только высокий забор напоминает, что рядом с их райским уголком стоит концлагерь, где мужчина работает комендантом.

Кстати, этот фильм является одним из фаворитов премии "Оскар". Он претендует на пять золотых статуэток. 22 февраля фильм выйдет в украинских кинотеатрах.

"Список Шиндлера"

Фильм принято считать классикой мирового кино и самым известным фильмом о Холокосте.

Лента создана на основе романа Томаса Кинилли "Ковчег Шиндера" и рассказывает о реальной истории Оскара Шиндлера. Он был членом нацистской партии, а во время Второй мировой войны стал успешным предпринимателем, сохранившим жизнь более тысячи евреев, наняв их для работы на своих заводах.

"Мальчик в полосатой пижаме"

В фокусе истории снова семья коменданта концлагеря, однако рассказ ведется от восьмилетнего Бруно, сына немецкого офицера. Исследуя окрестности дома, мальчик наталкивается на сам лагерь.

За оградой он видит сверстника - еврейского мальчика Шмуля. После обычного знакомства меж детьми возникает дружба. Вот только Бруно узнает от Шмуля, что реальность лагеря отличается от того, что показывают в промофильмах.

"Жизнь прекрасна"

Большой оптимист Гвидо вместе со своим маленьким сыном оказывается в концлагере во время Второй мировой войны. Безопасность мальчика сразу становится главной целью.

Ему удается убедить сына, что все, что происходит вокруг - только игра. Победитель получит настоящий танк, а чтобы эту победу одержать, нужно не попадаться на глаза надзирателям и не плакать.

"Пианист"

В центре сюжета Владислав Шпильман. Он является одним из лучших польских пианистов 1930-х. Он занимается музыкой до оккупации его родины нацистами. Владислав чудом избегает депортации в концлагерь.

Вынужденный скрываться, мужчина становится свидетелем многочисленных нацистских преступлений. И даже в темные времена войны Шпильману помогают выжить две вещи: судьба и мастерство музыканта.