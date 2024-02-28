5 важливих кроків, щоб подружитися з власним тілом

Далеко не кожна жінка та не кожен чоловік може приймати своє тіло та бути задоволеним ним. Але це дуже важлива складова нашого життя.

Вдячність тілу

Нехай ваше тіло наразі не викликає у вас захвату та ейфорії, проте у вас 100% можуть знайтися причини для вдячності йому. Це може бути просто вдячність за життя глобально або ви можете згадати більш конкретні приклади.

Можливо під час блекаутів ваше тіло підіймало вас на 12 поверх, не зважаючи на те, що в очах темніло і здавалося, що серце от-от вискочить з грудей? А може ви мерзли 40 хвилин на зупинці та після цього навіть не захворіли? Чи можете згадати безсонні ночі в буремні юні роки, після яких ви ще й шли на навчання/ роботу, а потім повторювали марафон?

Є безліч речей, які щоденно для вас виконує ваше тіло і вони не обовʼязково стосуються зовнішності. Спробуйте кожен день підмічати, коли тіло підтримує, рятує, допомагає вам і це допоможе змістити акценти.

Встановлення нейтралітету

Напевно бажання полюбити себе повністю є цілком природним і виправданим, але якщо сьогодні ви не хочете навіть дивитися на себе в дзеркало, то очікувати від себе неймовірної любові завтра - не реалістично, як мінімум.

Проте гарною проміжною метою може стати нейтральне відношення до власного тіла. Тобто відношення, в якому немає місця цькуванню і постійній критиці, де ви не караєте себе і не засуджуєте. Де ви є в товариських стосунках із тілом, домовлятись з собою і допомагати собі.

Наприклад, якщо ви прагнете мотивувати себе відвідати зал, можна не обзивати себе, а домовитись, що після заняття ви зможете прийняти улюблену ванну чи нагадати собі, що спорт дозволить вам стати витривалішим.

Як подружитися з власним тілом (фото: Freepik)

Потреби в пріоритеті

Найбазовіша річ, яка часто залишається без уваги - це основні потреби. Повноцінний сон, гарне і вчасне харчування, стабільний питний режим, відпочинок і фізична активність - ваше тіло потребує цього набагато більше, ніж той модний скраб чи патчі від синців під очима.

Передивіться своє ставлення до власних потреб. Можливо ви часто пропускаєте прийом їжі через якісь робочі задачі? Чи нехтуєте відпочинком, заради виконання інших обовʼязків? Або щоб подивитись ще одну серію? Спробуйте дбати про свої потреби вчасно і ви помітите як змінюється ваше ставлення до себе в кращу сторону.

Менше = більше

Іноді ми так хочемо подолати гору, що не помічаємо яким важким може бути шлях. А як тільки бачимо це, на нас очікує ще більша гора розчарування. Щоб уникнути цього, потрібно розбити свою величезну ціль на менші комфортні кроки.

Почніть з поступового додавання по одній звичці на 1-2 тижні. Наприклад, якщо ваша мета лягати спати не пізніше 22.30, почніть вкладатися для початку на півгодини раніше звичного.

Якщо ви хочете впровадити здорове харчування, можна почати з того, щоби додавати більше овочів до своєї тарілки. Можна обирати прогулянки, замість спортзалу чи танці, замість фітнесу, якщо це вам більш комфортно.

Винагорода замість покарання

Візьміть собі за звичку підмічати спочатку те гарне, що сталося чи вийшло, замість концентруватися на недоліках. Ваш внутрішній голос може за звичкою говорити про те, як у вас нічого не вийде, руки не з того місця, а в голові взагалі пусто, але чи варто його слухати? Найкраще мотивує саме позитивне підкріплення, тож винагородити себе похвалити спрацює набагато ефективніше, ніж вкотре звинувачувати себе.

Якщо вам не вдалося пробігти кілометр, можна порадіти, що ви взагалі сьогодні біжите, хоча зранку так хотілося залишитись в ліжку. Якщо ви не задоволені своїм харчуванням, можна подумати про те, які є причини вашого переїдання сьогодні і як можна їх усунути в майбутньому.

Можливо ви знову з сумом заводите будильник, уявляючи як важко буде прокинутись, тоді що порадує вас в перші 15 хвилин пробудження? Улюблена кава? Обійми з сімʼєю? Чи перегляд улюбленого шоу? Заплануйте для себе це і ранок заграє новими барвами.