5 важных шагов, чтобы подружиться с собственным телом

Далеко не каждая женщина и не каждый мужчина может принимать свое тело и быть им довольным. Но это очень важная составляющая нашей жизни.

О том, как подружиться со своим телом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Pleso в Instagram.

Благодарность телу

Пусть ваше тело не вызывает у вас восторга и эйфории, однако у вас 100% могут найтись причины для благодарности ему. Это может быть просто благодарность за жизнь глобально или вы можете упомянуть более конкретные примеры.

Возможно во время блекаутов ваше тело поднимало вас на 12 этаж, несмотря на то, что в глазах темнело и казалось, что сердце вот-вот выскочит из груди? А может, вы мерзли 40 минут на остановке и после этого даже не заболели? Можете ли вспомнить бессонные ночи в бурные юные годы, после которых вы еще и шли на учебу/работу, а затем повторяли марафон?

Есть множество вещей, которые ежедневно для вас выполняет ваше тело, и они не обязательно касаются внешности. Попытайтесь каждый день подмечать, когда тело поддерживает, спасает, помогает вам и это поможет сместить акценты.

Установление нейтралитета

Наверное желание полюбить себя полностью вполне естественно и оправдано, но если сегодня вы не хотите даже смотреть на себя в зеркало, то ожидать от себя невероятной любви завтра - не реалистично, как минимум.

Однако хорошей промежуточной целью может стать нейтральное отношение к собственному телу. То есть отношение, в котором нет места травле и постоянной критике, где вы не наказываете себя и не осуждаете. Где вы в товарищеских отношениях с телом, договариваться с собой и помогать себе.

Например, если вы хотите мотивировать себя посетить зал, можно не обзывать себя, а договориться, что после занятия вы сможете принять любимую ванну или напомнить себе, что спорт позволит вам стать более выносливым.

Как подружиться с собственным телом (фото: Freepik)

Потребности в приоритете

Самая базовая вещь, которая часто остается без внимания - это основные потребности. Полноценный сон, хорошее и своевременное питание, стабильный питьевой режим, отдых и физическая активность - ваше тело требует этого гораздо больше, чем модный скраб или патчи от синяков под глазами.

Просмотрите свое отношение к собственным потребностям. Возможно, вы часто пропускаете прием пищи через какие-то рабочие задачи? Пренебрегаете отдыхом ради выполнения других обязанностей? Или, чтобы посмотреть еще одну серию? Попытайтесь заботиться о своих потребностях вовремя и вы заметите как меняется ваше отношение к себе в лучшую сторону.

Меньше = больше

Иногда мы так хотим одолеть верх, что не замечаем каким трудным может быть путь. А как только видим это, нас ожидает еще большая гора разочарования. Чтобы избежать этого, нужно разбить свою огромную цель на меньшие комфортные шаги.

Начните с постепенного сложения по одной привычке на 1-2 недели. К примеру, если ваша цель ложиться спать не позже 22.30, начните вкладываться для начала на полчаса раньше привычного.

Если вы хотите внедрить здоровое питание, можно начать с того, чтобы добавлять больше овощей в свою тарелку. Можно выбрать прогулки, вместо спортзала или танцы, вместо фитнеса, если это вам более комфортно.

Вознаграждение вместо наказания

Возьмите себе за привычку подмечать сначала то хорошее, что произошло или получилось вместо концентрироваться на недостатках. Ваш внутренний голос может по привычке говорить о том, как у вас ничего не получится, руки не с того места, а в голове вообще пусто, но стоит ли его слушать? Лучше всего мотивирует самое положительное подкрепление, поэтому вознаградить себя похвалить сработает гораздо эффективнее, чем в очередной раз обвинять себя.

Если вам не удалось пробежать километр, можно порадоваться, что вы сегодня бежите, хотя утром так хотелось остаться в постели. Если вы не удовлетворены своим питанием, можно подумать о том, каковы причины вашего переедания сегодня и как можно их устранить в будущем.

Возможно, вы снова с грустью заводите будильник, представляя, как трудно будет проснуться, тогда что порадует вас в первые 15 минут пробуждения? Любимый кофе? Объятия с семьей? Или просмотр любимого шоу? Запланируйте себе это и утро заиграет новыми красками.