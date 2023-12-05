5 унікальних астрономічних явищ, якими українці зможуть насолодитись у грудні: дати

Яскравий Меркурій - 6-8 грудня

У період із 6 до 8 грудня Меркурій перебуватиме в найвищій точці в нічному небі. Щоб побачити найменшу планету нашої Сонячної системи, знадобиться бінокль або телескоп. Потрібно дивитися на південний захід через пів години після заходу Сонця.

Меркурій можна буде побачити лише протягом 30 хвилин. Але в цей час він виглядатиме дуже яскравим.

Пік метеорного потоку Гемініди - 13-14 грудня

Це один із найсильніших метеорних потоків. У його пік в атмосфері згорає до 120 метеоритів на годину. Появу потоку Гемініди пов'язують з незвичайним астероїдом Фаетон.

Щоб насолодитися метеоритним потоком, треба спостерігати за небом о 2 годині ночі 13 та 14 грудня. Якраз у ці ночі Місяць має бути не надто яскравим, тому його сяйво не заважатиме спостереженням.

Зимове сонцестояння - 22 грудня

У день сонцестояння одна половина планети буде спрямована від Сонця, а інша - до нього. Насправді це триває лише мить, коли Північна півкуля максимально далеко нахилена від Сонця.

22 грудня буде найкоротший день року і найдовша ніч. З кожною наступною добою збільшуватиметься тривалість світлового дня, аж до літнього сонцестояння, яке настане 20 червня 2024 року.

Пік метеорного потоку Урсиди - 21-22 грудня

Потік Урсиди утворюється з уламків комети 8P/Туттля. Він не такий ефектний, як Гемініди, бо на годину можна побачити лише 20 метеоритів.

Оскільки у цю ніч Місяць наближається до своєї повної фази, то дещо заважатиме сповна насолодитись потоком Урсиди. Втім, астрономи все одно радять не втратити таку можливість і побачити зорепад. Для цього потрібно дивитись на сузір'я Малої Ведмедиці.

Повня - 27 грудня

Експерти заявляють, що останній повний Місяць у 2023 році буде дуже яскравим. Також вони зазначають, що у грудні він перебуватиме довше над горизонтом, ніж зазвичай це відбувається під час повні.