5 українських зірок, яких переслідували божевільні фанати

Бути знаменитим - це не тільки круто, а й небезпечно. У кожної зірки може з'явитися неадекватний шанувальник, який буде її переслідувати - і не завжди з наміром зізнатися в коханні.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало кілька страшних історій із життя українських селебріті.
Три роки Злату переслідував чоловік на ім'я Вадим Лебідь. Він не лише надсилав їй повідомлення в соціальних мережах, а й приходив до житлового комплексу, де мешкає артистка, особисто погрожуючи їй та її батькові.
Тоді зірка звернулася в поліцію, було розпочато розслідування. Однак через військові дії, що почалися, процес затягнувся.
З часом Огнєвіч повідомила, що в неї з'явився новий нав'язливий шанувальник. Цей чоловік приходить до її будинку, просить консьєржку покликати Злату і не йде тривалий час.
Артистку це лякає. Вона планує поговорити з ним і попросити припинити переслідування.
Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
У 2020 році співачка була змушена переїхати, оскільки наполегливий шанувальник з'ясував її адресу і неодноразово приходив до неї додому. Невідомий знайшов її за фотографіями квартири та видом із вікна, які артистка викладала в Instagram.
"Серед шести корпусів знайти мій балкон на 21 поверсі - це треба постаратися. Я не знаю, що він хоче, але мене просто налякала ця ситуація", - говорила тоді зірка.
Через кілька років у неї з'явився новий переслідувач. Невідомий чоловік понад рік докучав Jerry Heil, надсилаючи їй та її команді дивні повідомлення, погрожуючи і лякаючи їх.
"Накручує і скручує мені підписки у всіх соцмережах. До війни з Іркутська приїхав до Львова. Наша поліція не виявила в його повідомленнях нічого страшного і посміялася", - ділилася Яна.
Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Протягом двох років співачку переслідував маніяк. Він саботував її концерти, розміщував її особисті дані в мережі та займався кібербулінгом. У результаті артистка звернулася до правоохоронних органів, і недоброзичливця заарештували.
Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)
Колишня солістка гурту "неАнгели" також стала жертвою божевільного маніяка. Він надсилав їй повідомлення у соцмережах, з'являвся під її дверима вдома і чекав після концертів.
"Не впевнена, що він психічно здоровий... Тривалий час переслідує мене в соцмережах зі всілякими погрозами. Крім того, сьогодні він намагався вломитися в мою квартиру", - говорила Слава.
Згодом з'ясувалося, що цей шанувальник дійсно страждає на психічний розлад.
Слава Камінська (фото: instagram.com/olgasumska)
Українська актриса театру і кіно також стала жертвою недоброзичливця. Спочатку він почав писати їй у соцмережах, і Сумська не підозрювала нічого поганого, бо чоловік був ввічливий.
Однак вона серйозно занепокоїлася, коли він став наполягати на особистій зустрічі і вказувати місця, де Ольга часто буває.
Артистка розповіла, що нав'язливий шанувальник навіть одного разу підстеріг її біля будинку. Як закінчилася ця зустріч і що сталося далі, невідомо, але потім фанат перестав переслідувати актрису.
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
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