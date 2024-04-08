Краще пізно, ніж ніколи: 7 знаменитостей, які прославилися після 40 років
У житті існує безліч надихаючих історій, які демонструють, що досягти успіху і почати все спочатку можливо в будь-якому віці. Головне - не відступити через страх.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про зарубіжних знаменитостей, які прославилися після 40-ка років.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія.
Морган Фрімен
У своїй молодості Морган Фрімен спробував себе в різних сферах: він працював клерком, танцюристом, а потім знайшов своє покликання в театрі.
На початку 1970-х років почав привертати увагу після участі в популярному телесеріалі "Електрична компанія". У 1971 році зіграв свою першу значну роль у кіно у фільмі "Хто сказав, що я не можу прогулятися по веселці?".
Потім в актора була тривала перерва в кінокар'єрі, і лише через дев'ять років він повернувся з роллю в тюремній драмі "Брубейкер".
Однак справжнє визнання прийшло до зірки лише у 1987 році, коли його номінували на премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Вуличний хлопець". На той час Фрімену було вже 50 років.
Морган Фрімен (instagram.com/morganfreeman)
Мелісса МакКартні
Американська комедійна акторка, сценаристка і продюсерка Мелісса МакКартні заслужила широке визнання у 2011 році після участі у фільмі "Дівич-вечір у Вегасі", режисованому Полом Фейгом.
На той момент їй вже виповнилося 40 років, але як глядачі, так і критики відреагували на її роботу з ентузіазмом.
Незважаючи на далеко немодельні параметри, Мелісса стверджує, що пишні форми лише допомагають їй у кар'єрі.
Мелісса МакКартні (фото: instagram.com/melissamccarthy)
Жан Рено
Відомий французький актор довгий час будував свою кар'єру, починаючи з епізодичних і другорядних ролей, які супроводжували його половину життя. Однак Жан не втрачав надії і продовжував вірити в себе та у випадкові можливості.
Доля надала йому такий шанс, коли він зустрів Люка Бессона, який запропонував йому знятися у фільмі "Підземка". Це призвело до світового визнання для обох.
Таким чином, Жан Рено став всесвітньо відомим лише у 46 років.
Жан Рено (фото: instagram.com/officiel_jeanreno)
Семюел Л. Джексон
Після закінчення школи Семюел Лерой Джексон розпочав свою кар'єру в місцевому театрі, який в основному складався з темношкірих акторів, і продовжував працювати там аж до закінчення коледжу 1972 року.
Потім він почав з'являтися в епізодичних ролях у різних фільмах. Джексону навіть вдалося зіграти в "Славних хлопцях" (1990) і "Парку юрського періоду" (1993).
Однак світову популярність Джексон отримав лише у 1994 році, після того, як зіграв одну з головних ролей у фільмі Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво". На той момент акторові було вже 47 років.
Семюел Лерой Джексон (фото: instagram.com/samuelljackson)
Джуді Денч
Англійська актриса починала свою кар'єру на театральній сцені, зробивши свій дебют у далекому 1957 році. Протягом довгого часу її ім'я було відоме переважно в театральних колах. Пізніше вона також з'явилася на телебаченні та в серіалах.
Однак світове визнання прийшло до Джуді у 1995 році, з моменту виходу фільму "Золоте око", ще однієї головної частини про пригоди агента 007. У цій і наступних частинах фільмів про Джеймса Бонда Джуді Денч зіграла роль М - глави британської розвідувальної служби MI6. Тоді їй був 61 рік.
Джуді Денч (фото: Вікіпедія)
Кім Кетролл
До виходу одного з найпопулярніших серіалів нашого часу "Секс у великому місті", який розповідав про повсякденні проблеми, пошук кохання, вечірки та шопінг у Нью-Йорку, Кім Кетролл залишалася в тіні більш відомих актрис.
Її слава прийшла в 42 роки, коли вона виконала роль вільної, незалежної, стильної та яскравої Саманти Джонс. Одразу після виходу багатосерійного фільму глядачі стали розглядати героїню Кетролл як образ успішної жінки, успішної у всіх сферах життя.
Кім Кетролл (фото: instagram.com/kimcattrall)
Віра Вонг
Віра починала свою кар'єру як фігуристка, потім спробувала себе в журналістиці, а у віці 40 років вирішила стати модельєром. Нині Вонг 74 роки, і її власний бренд одягу є одним з найпопулярніших у преміум-сегменті.
Віра Вонг (фото: instagram.com/verawanggang)
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