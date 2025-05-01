5 українських роуд-муві, які змусять вас плакати, сміятись і переосмислити життя

"Дві сестри"

Головні героїні картини Лукаша Карвовського, - Яшміна та Малгожата - зведені сестри, які давно не спілкуються. Їхнє буденне життя змінює звістка про поранення батька-волонтера в Україні.

Вони вирушають разом з Польщі у невідомість - подорож до охопленої війною країни. На шляху вони зустрічають різних людей, проходять через випробування, що допомагають їм зблизитися та переосмислити своє життя та сестринські стосунки.

"Мої думки тихі" (2019)

Головний герой першого фільму ужгородського режисера Антоніо Лукіча - молодий звукорежисер Вадим. Хлопець отримує завдання записати звуки закарпатських тварин для канадської компанії. Це його шанс змінити життя та переїхати за кордон.

Однак, у подорожі його супроводжує мама, роль якої грає Ірма Вітовська (вона, до речі, зіграла й у стрічці "Дві сестри"). Така компаньйонка значно ускладнює завдання Вадима, адже вона не готова відпустити сина у вільне плавання. Фільм досліджує стосунки між батьками та дітьми, дорослішання та пошук себе.

"Східняк" (2019)

Цей фільм-подорож Енді Іва розповідає про один день із життя двох військових - "Бороди" та молодий новачок "Режисера", які проживають свою історію у дорозі Донеччиною.

Борода (Богдан Бенюк) - невгамовний оптиміст та здатен розв’язати будь-яке питання. Тому він і визвався "вибити" необхідне для забезпечення свого підрозділу. Разом чоловікам доведеться їхати крізь блокпости, прифронтові міста й села, зустрічатись із військовими і цивільними, потрапляючи у різні халепи.

Стрічка заснована на реальних подіях, які пережив режисер і показує будні війни, де гумор і трагедія йдуть поруч.

"Я, Побєда і Берлін" (2022)

Музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом до Берліна на старій "Побєді", сподіваючись обміняти її на "Мерседес". Так-так, той самий Скрябін. Подорож перетворюється на низку пригод, які допомагають героям знайти своє місце у світі.

Фільм засновано на однойменній книзі Кузьми, а головну роль виконав молодий актор Іван Бліндар, який зовнішньо дуже схожий на легендарного співака.

"Додому" (2019)

Фільм кримсько-татарського режисера Нарімана Алієва розповідає трагічну історію про батька та сина, які, як і у стрічці "Дві сестри", віднаходять сімейне тепло у дорозі.

Кримський татарин Мустафа (Ахтем Сейтаблаєв) забирає з Києва тіло загиблого на війні сина, щоб поховати його в Криму за мусульманськими традиціями. Разом із ним у подорож вирушає молодший син (Ремзі Білялов - двоюрідний брат режисера), для якого ця поїздка стає шляхом дорослішання та переосмислення стосунків із батьком і загиблим братом.