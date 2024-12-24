5 слів, які насправді не суржик: ось, яке значення вони мають в українській мові

Ви точно неодноразово чули ці слова і, можливо, думали, що вони належать до суржику. Але от несподіванка, ці незвичні слова насправді справжні українські перлини й ось деякі із них:

Калитка

У значенні невеликих вхідних дверей в тину або воротах, правильно буде хвіртка. Проте, в українській мові є слово "калитка", але воно означає торбинку для грошей, тобто гаманець.

"Калитка з грішми була у діда в руках." (О. Довженко, Зачарована Десна, 1957).

Ангел

У релігії це надприродна істота, посланець, вісник бога. Зазвичай зображується у вигляді юнака з крилами. Також використовується у переносному значенні захисника та охоронця, а також про людину (зазвичай жінку), що має визначну красу або доброту. Часто кажуть, що українською мовою ангел буде "янгол", проте згідно з академічним тлумачним словником ці слова мають однакове значення.

"Якби ангел з неба прилетів в Горобцівку, то й він не помирив би їх." (І. Нечуй-Левицький, 1956)

Пилосос

Це апарат, який використовується для того, щоб очищати від пилу одяг, меблі, підлогу та інші речі. За останні роки українці багато сперечались, як правильно називати цей апарат і найбільше відгуків набрало слово "пилосмок", проте слово "пилосос" існує в українській мові.

"Блискучий пилосос сильним струменем повітря висмоктував з дивана пил" (Юрій Мокрієв, 1961).

Шарф

Це в'язаний аксесуар у вигляді довгої смуги, яким кутають шию, накривають плечі або голову. Також у цього слова є й застаріле значення. У давнину це був кольоровий пояс через плече, який був розпізнавальним знаком військового звання в дореволюційній армії.

"Почала баронеса скидати ротонду, шапочку і незчисленні хустки, хусточки, шарфи, шарфики, кидаючи те все безуважно на руки Софії" (Леся Українка, 1952)

Чашка

Це невеликий елемент посуду, з якого п'ють каву, чай тощо. Кухоль, філіжанка, горнятко та інші слова - це не український переклад, а синоніми. Це слово має багато значень окрім посудини. Наприклад, чашкою називають надколінну кістку, а також деталь округлої форми в приладах або пристроях.

"Кількість рідини, яку вміщає ця посудина. Годують 3 рази в день: вранці 2 чашки какао, або кави, або чаю, масло, мед" (Михайло Коцюбинський, 1956).