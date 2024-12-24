5 слов, которые на самом деле не суржик: вот, что они означают в украинском языке

Вы точно неоднократно слышали эти слова и, возможно, думали, что они относятся к суржику. Но вот неожиданность, эти необычные слова на самом деле настоящие украинские жемчужины и вот некоторые из них:

Калитка

В значении небольших входных дверей в заборе или воротах, правильно будет калитка. Однако в украинском языке есть слово "калитка", но оно означает сумку для денег, то есть кошелек.

"Калитка з грішми була у діда в руках" (О. Довженко, Зачарована Десна, 1957).

Ангел

В религии это сверхъестественное существо, посланник, вестник бога. Обычно изображается в виде юноши с крыльями. Также используется в переносном значении защитника и охранника, а также о человеке (обычно женщине), имеющем выдающуюся красоту или доброту. Часто говорят, что на украинском языке ангел будет "янгол", однако согласно академическому толковому словарю эти слова имеют одинаковое значение.

"Якби ангел з неба прилетів в Горобцівку, то й він не помирив би їх" (І. Нечуй-Левицький, 1956)

Пилосос

Это аппарат, который используется для того, чтобы очищать от пыли одежду, мебель, пол и другие вещи. За последние годы украинцы много спорили, как правильно называть этот аппарат и больше всего отзывов набрало слово "пилосмок", однако слово "пилосос" существует в украинском языке.

"Блискучий пилосос сильним струменем повітря висмоктував з дивана пил" (Юрій Мокрієв, 1961).

Шарф

Это вязаный аксессуар в виде длинной полосы, которым кутают шею, накрывают плечи или голову. Также у этого слова есть и устаревшее значение. В древности это был цветной пояс через плечо, который был опознавательным знаком воинского звания в дореволюционной армии.

"Почала баронеса скидати ротонду, шапочку і незчисленні хустки, хусточки, шарфи, шарфики, кидаючи те все безуважно на руки Софії" (Леся Українка, 1952)

Чашка

Это небольшой элемент посуды, из которого пьют кофе, чай и тому подобное. "Кухоль, філіжанка, горнятко" и другие слова - это не украинский перевод, а синонимы. Это слово имеет много значений кроме посуды. Например, чашкой называют надколенную кость, а также деталь округлой формы в приборах или устройствах.

"Кількість рідини, яку вміщає ця посудина. Годують 3 рази в день: вранці 2 чашки какао, або кави, або чаю, масло, мед" (Михайло Коцюбинський, 1956).