5 цікавих ситкомів, які ви могли не бачити: ці серіали "затягнуть" с першого епізоду

Якщо ви шукаєте цікаві ситкоми, які вас захоплять з першого епізоду, але вже втомилися переглядати "Друзів", вам точно варто звернути увагу на ці серіали. Вони - веселі, небанальні, і, що найголовніше, отримали чимало сезонів та епізодів.

Які серіали варто подивитися тим, хто любить гумор та "Друзів", розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Труднощі асиміляції"

Відкрийте для себе світ гострого гумору у новому культурному контексті, де асиміляція стає найсмішнішою пригодою. Серіал розповідає історію родини, яка намагається вписатися в американське суспільство.



"Американська сімейка"

Ви закохаєтеся у цю родину після першої ж серії. Ситком заглиблюється у життя та стосунки людей. Велика родина, у якій кожен став неймовірно яскравим персонажем, навчить вас з гумором приймати проблеми та цінувати родичів.

"Життя в деталях"

Цей серіал дозволяє подивитися на світ крізь призму мікроскопічних подробиць та дивовижно комічних ситуацій, які можуть виникнути в будь-якому житті. Сюжет не стоїть та місці та буде постійно дивувати вас раптовими подіями, більшість з яких неймовірно життєві.



"Майк і Моллі"

Цей серіал можна вважати класичним ситкомом. Романтична історія про життя подружжя, кумедні родичі та безліч жартів - ви точно не будете сумувати під час перегляду.



"Король Квінса"

Історія про поштаря та його красуню-дружину, які мешкають в одному будинку з її літнім батьком, вас точно розвеселить. Життєві ситуації, цікаві сюжетні лінії та дуже багато жартів - вас "затягне" з першого епізоду.