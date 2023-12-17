"Кумир", "Лицарі Готема" і "Маєток мілф": у США назвали найгірші серіали 2023 року

Агрегатор рецензій Metacritic обрав найгірші американські серіали 2023 року. До списку потрапили "Кумир" Сема Левінсона, "Лицарі Готема" за коміксами DC і "Особняк мілф".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на вебсайт , який збирає відгуки про музичні альбоми, відеоігри, фільми і телевізійні шоу.

ТОП-10 найгірших серіалів 2023 року

Серіал від HBO, в якому зіграли The Weeknd і Лілі-Роуз Депп, посів лише друге місце у рейтингу.

Єдиним проектом, який отримав ще менше схвалення від телекритиків, стало реаліті-шоу "Маєток мілф".

У цьому шоу вісім жінок середнього віку заселяються в особняк і будують стосунки зі своїми синами.

Третє місце у рейтингу посів документальний фільм "Ціна "Хору"", присвячений учасникам підліткового серіалу "Хор" після його завершення.

Продюсери мали намір розслідувати обставини смерті трьох акторів, однак, на думку критиків, вони лише переказали відомі факти та спекулювали на особистих трагедіях.

Повний рейтинг найгірших серіалів року за версією Metacritic представлений таким чином: