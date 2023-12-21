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5 интересных ситкомов, которые вы могли не видеть: эти сериалы "затянут" с первого эпизода

Четверг 21 декабря 2023 21:51
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5 интересных ситкомов, которые вы могли не видеть: эти сериалы "затянут" с первого эпизода Что посмотреть вместо "Друзей" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы ищете интересные ситкомы, которые вас увлекут с первого эпизода, но уже устали пересматривать"Друзей", вам точно стоит обратить внимание на эти сериалы. Они - веселые, небанальные, и, что самое главное, получили немало сезонов и эпизодов.

Какие сериалы стоит посмотреть любящим юмор и "Друзей", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Трудности ассимиляции"

Откройте для себя мир острого юмора в новом культурном контексте, где ассимиляция становится самым смешным приключением. Сериал рассказывает историю семьи, пытающейся вписаться в американское общество.


"Американская семейка"

Вы влюбитесь в эту семью после первой серии. Ситком углубляется в жизнь и отношения людей. Большая семья, в которой каждый стал невероятно ярким персонажем, научит вас с юмором принимать проблемы и дорожить родственниками.

"Жизнь в деталях"

Этот сериал позволяет посмотреть на мир сквозь призму микроскопических подробностей и удивительно комических ситуаций, которые могут возникнуть в любой жизни. Сюжет не стоит на месте и будет постоянно удивлять вас внезапными событиями, большинство из которых невероятно жизненные.


"Майк и Молли"

Этот сериал можно считать классическим ситкомом. Романтическая история о жизни супругов, забавных родственниках и множестве шуток - вы точно не будете скучать во время просмотра.


"Король Квинса"

История об почтальоне и его красавице-жене, проживающих в одном доме с ее пожилым отцом, вас точно развеселит. Жизненные ситуации, интересные сюжетные линии и очень много шуток - вас "затянет" с первого эпизода.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что в США назвали самые плохие сериалы 2023 года.

Кроме этого, недавно искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои сериала "Друзья", если бы были детьми.

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