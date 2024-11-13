5 цікавих фільмів та серіалів від Netflix для атмосферного осіннього вечора

"Палкий сніговик"

Кетрін - вдова, яка нещодавно втратила чоловіка, і тепер мешкає одна. Але одного разу вона стає свідком дива - сніговик ожив у неї на очах і з'явився у вигляді привабливого молодого чоловіка. Його поява буквально врятувала жінку від негативних думок та нещастя. Кетрін закохується в сніговика, а її життя знову має сенс, але сніг має властивість танути.

"Народжена сяяти"

Драматичний серіал розповідає про двох акторок, одна з яких вирішує вийти заміж за спільного товариша. Їхній шлюб стає причиною розколу між успішними зірками, які з подруг перетворюються на суперниць.

"Щастя - це..."

Успішна підприємниця Принцес незабаром святкуватиме ювілей - 40 років. Вона не планувала відзначати своє сорокаріччя, але її найкраща подруга влаштовує для неї незабутню вечірку, яка перевертає все з ніг на голову.

"За межею прощання"

Юсуке робить пропозицію своїй дівчині Саеко, але цього ж дня гине в автомобільній катастрофі. За кілька місяців після аварії вбита горем дівчина зустрічає чоловіка, якому пересадили серце Юсуке.

"Банк в облозі"

Кримінальний трилер заснований на реальних подіях: в Іспанії у 1981 році пограбували банк. Озброєні грабіжники вламуються в банк і беруть сотні людей у заручники. Журналістка намагається випередити владу та з'ясувати справжні причини пограбування.