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5 цікавих фільмів та серіалів від Netflix для атмосферного осіннього вечора

Новинки від Netflix (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Багато хто з нас любить ввечері розслабитися і подивитися фільм або серіал, щоб відволіктися від проблем та турбот. Якщо ви не знаєте, де шукати цікаві новинки, зверніть увагу на стрімінговий сервіс Netflix.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 цікавих фільмів та серіалів, які вийшли на Netflix у листопаді 2024 року.

"Палкий сніговик"

Кетрін - вдова, яка нещодавно втратила чоловіка, і тепер мешкає одна. Але одного разу вона стає свідком дива - сніговик ожив у неї на очах і з'явився у вигляді привабливого молодого чоловіка. Його поява буквально врятувала жінку від негативних думок та нещастя. Кетрін закохується в сніговика, а її життя знову має сенс, але сніг має властивість танути.

 

"Народжена сяяти"

Драматичний серіал розповідає про двох акторок, одна з яких вирішує вийти заміж за спільного товариша. Їхній шлюб стає причиною розколу між успішними зірками, які з подруг перетворюються на суперниць.

 

"Щастя - це..."

Успішна підприємниця Принцес незабаром святкуватиме ювілей - 40 років. Вона не планувала відзначати своє сорокаріччя, але її найкраща подруга влаштовує для неї незабутню вечірку, яка перевертає все з ніг на голову.

 

"За межею прощання"

Юсуке робить пропозицію своїй дівчині Саеко, але цього ж дня гине в автомобільній катастрофі. За кілька місяців після аварії вбита горем дівчина зустрічає чоловіка, якому пересадили серце Юсуке.

 

"Банк в облозі"

Кримінальний трилер заснований на реальних подіях: в Іспанії у 1981 році пограбували банк. Озброєні грабіжники вламуються в банк і беруть сотні людей у заручники. Журналістка намагається випередити владу та з'ясувати справжні причини пограбування.

 

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