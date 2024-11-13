5 интересных фильмов и сериалов от Netflix для атмосферного осеннего вечера

"Горячий снеговик"

Кэтрин - вдова, которая недавно потеряла мужа, и теперь живет одна. Но однажды она становится свидетельницей чуда - снеговик ожил у нее на глазах и предстал в виде привлекательного молодого человека. Его появление буквально спасло женщину от негативных мыслей и несчастья. Кэтрин влюбляется в снеговика, а ее жизнь снова имеет смысл, но снег имеет свойство таять.

"Рожденная сиять"

Драматический сериал рассказывает о двух актрисах, одна из которых решает выйти замуж за общего товарища. Их брак становится причиной раскола между успешными звездами, которые из подруг превращаются в соперниц.

"Счастье - это..."

Успешная предпринимательница Принцесс скоро будет праздновать юбилей - 40 лет. Она не планировала отмечать свое сорокалетие, но ее лучшая подруга устраивает для нее незабываемую вечеринку, которая переворачивает все с ног на голову.

"За гранью прощания"

Юсукэ делает предложение своей девушке Саэко, но в этот же день погибает в автомобильной катастрофе. Спустя несколько месяцев после аварии убитая горем девушка встречает мужчину, которому пересадили сердце Юсукэ.

"Банк под осадой"

Криминальный триллер основан на реальных событиях: в Испании в 1981 году ограбили банк. Вооруженные налетчики вламываются в банк и берут сотни людей в заложники. Журналистка пытается опередить власти и выяснить истинные причины ограбления.