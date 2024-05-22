5 цікавих фактів про створення фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" з Анею Тейлор-Джой

Фільм "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" стає все більш популярним серед українських глядачів, оскільки він має захопливий сюжет. Та мало хто знає, як створювалась ця картина.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інформацію, надану д дистриб'ютором фільмів в Україні "Кіноманія".
Художники-постановники, які працювали над створенням фільму мали перед собою задачу створити Орду з 3000 байкерів. Для реалістичної картини їм довелося розділити її на різні групи племен.
Першою була група, яка підготовлена до кінця цивілізації, другою стала група волелюбних вершників, а третя - група поганців, які хотіли помститися Пустці. Завдяки мотоциклам вони розділяли, що це за племена.
Режисер Джордж Міллер давно запримітив Аню, як дуже цікаву живу, запеклу та рішучу акторку. А коли він познайомився з нею, то з’ясувалося, що Тейлор-Джой, як і Шарліз, займалася балетом, їздила на мотоциклах, вона жила з родиною, яка у всьому її підтримувала, але наважилася вийти у світ дуже рано, а також схожа за характером на свою героїню.
Кадр з фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага"
Команда художників-постановників, які працювали над фільмом приділяла велику увагу кольоровій гамі унікальних локацій. Таким чином, Бензоград був натхненний світлинами з 1920-х років, на яких люди були з голови до ніг вкриті нафтою. А ось Патронівськ спеціально зробили жовто-сіро-коричневим і для цього фарбували та розмальовували кожен клаптик локації.
За словами режисера Джорджа Міллера, це наштовхнуло його на думку про епічні форми - сагу, одіссею. Він переконаний, що головною метою є не стільки фактаж, скільки зміни, що трапляються з внутрішнім світом головного героя. Тож, "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" - це історія про спробу повернутися додому і про те, ким стає внаслідок цього головна героїня.
Кадр з фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага"
Важливою деталлю особистості Дементуса, якого зіграв Кріс Гемсворт - є його м’яка іграшка - це плюшевий ведмедик, якого він всюди носить з собою. Іграшка символізує його травми та натякає, що ця людина, яка поєднала у собі диктатора, гуру та шоумена - має у своєму серці місце для співчуття та любові.
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