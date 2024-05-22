5 цікавих фактів про створення фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" з Анею Тейлор-Джой

Факт перший. Байки та їх власники стали показниками різних племен

Художники-постановники, які працювали над створенням фільму мали перед собою задачу створити Орду з 3000 байкерів. Для реалістичної картини їм довелося розділити її на різні групи племен.

Першою була група, яка підготовлена до кінця цивілізації, другою стала група волелюбних вершників, а третя - група поганців, які хотіли помститися Пустці. Завдяки мотоциклам вони розділяли, що це за племена.

Факт другий. Аня Тейлор-Джой має багато спільного зі своєю героїнею

Режисер Джордж Міллер давно запримітив Аню, як дуже цікаву живу, запеклу та рішучу акторку. А коли він познайомився з нею, то з’ясувалося, що Тейлор-Джой, як і Шарліз, займалася балетом, їздила на мотоциклах, вона жила з родиною, яка у всьому її підтримувала, але наважилася вийти у світ дуже рано, а також схожа за характером на свою героїню.

Кадр з фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага"

Факт третій. Для фільму підібрана унікальна колірна гама

Команда художників-постановників, які працювали над фільмом приділяла велику увагу кольоровій гамі унікальних локацій. Таким чином, Бензоград був натхненний світлинами з 1920-х років, на яких люди були з голови до ніг вкриті нафтою. А ось Патронівськ спеціально зробили жовто-сіро-коричневим і для цього фарбували та розмальовували кожен клаптик локації.

Факт четвертий. Фільм, який триває 2,5 години охоплює 15 років життя

За словами режисера Джорджа Міллера, це наштовхнуло його на думку про епічні форми - сагу, одіссею. Він переконаний, що головною метою є не стільки фактаж, скільки зміни, що трапляються з внутрішнім світом головного героя. Тож, "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" - це історія про спробу повернутися додому і про те, ким стає внаслідок цього головна героїня.

Кадр з фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага"

Факт п’ятий. Іграшка головного героя Дементуса - символ його травм

Важливою деталлю особистості Дементуса, якого зіграв Кріс Гемсворт - є його м’яка іграшка - це плюшевий ведмедик, якого він всюди носить з собою. Іграшка символізує його травми та натякає, що ця людина, яка поєднала у собі диктатора, гуру та шоумена - має у своєму серці місце для співчуття та любові.