5 интересных фактов о создании фильма "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" с Аней Тейлор-Джой

Факт первый. Басни и их владельцы стали показателями разных племен

Художники-постановщики, работавшие над созданием фильма, имели перед собой задачу создать Орду из 3000 байкеров. Для реалистической картины им пришлось разделить ее на разные группы племен.

Первой была группа, которая подготовлена к концу цивилизации, второй стала группа свободолюбивых всадников, а третья - группа язычников, желавших отомстить пустырям. Благодаря мотоциклам они разделяли, что это за племена.

Факт второй. Аня Тейлор-Джой имеет много общего со своей героиней

Режиссер Джордж Миллер давно заметил Аню, как очень интересную живую, яростную и решительную актрису. А когда он познакомился с ней, то выяснилось, что Тейлор-Джой, как и Шарлиз, занималась балетом, ездила на мотоциклах, она жила с семьей, которая во всем ее поддерживала, но решилась выйти в свет очень рано, а также похожа по характеру на свою героиню.

Кадр из фильма "Фуриоза: Безумный Макс. Сага"

Факт третий. Для фильма подобрана уникальная цветовая гамма

Команда художников-постановщиков, работавших над фильмом, уделяла большое внимание цветовой гамме уникальных локаций. Таким образом, Бензоград был вдохновлен фотографиями с 1920-х годов, на которых люди были с головы до ног покрыты нефтью. А вот Патроновск специально сделали желто-серо-коричневым и для этого окрашивали и разрисовывали каждый клочок локации.

Факт четвёртый. Фильм, который длится 2,5 часа, охватывает 15 лет жизни.

По словам режиссера Джорджа Миллера, это натолкнуло его на мысль об эпических формах - сагу, одиссее. Он убежден, что главной целью является не столько фактаж, сколько изменения, случающиеся с внутренним миром главного героя. Итак, "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" - это история о попытке вернуться домой и о том, кем становится вследствие этого главная героиня.

Кадр из фильма "Фуриоза: Безумный Макс. Сага"

Факт пятый. Игрушка главного героя Дементуса - символ его травм

Важной деталью личности Дементуса, которого сыграл Крис Гемсворт - есть его мягкая игрушка - это плюшевый мишка, которого он всюду носит с собой. Игрушка символизирует его травмы и намекает, что этот человек, соединивший в себе диктатора, гуру и шоумена, имеет в своем сердце место для сострадания и любви.