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5 цікавих фактів про дружину Сирського: де народилась, ким працює і чим володіє

Про дружину Сирського відомо небагато (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Дружиною головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського є Тамара Харченко. Про її біографію відомо небагато, проте всім цікаво, хто забезпечує надійний тил очільнику української армії.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку найцікавіших фактів щодо життя та діяльності дружини Сирського.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: biography.com.ua, НАЗК, "Подробиці".

Коли народилась і де мешкала

Харченко Тамара Іванівна народилась 19 травня 1972 року. Її батько - Харченко Іван Єгорович.

Впродовж тривалого часу жінка мешкала у Конотопі.

Де навчалась

З 1987 до 1991 року Тамара навчалась у Харківському електротехнічному технікумі.

Після цього вона продовжила освіту в Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ), де навчалась до 1995 року.

Ким працює

Згідно з декларацією, поданою у березні 2021 року, дружина Сирського працювала у Державній митній службі України.

Її посада - головний державний інспектор (категорії В).

Витяг з декларації, поданої у 2021 році (скріншот: public.nazk.gov.ua)

Діти

Подружжя має двоє синів - Олександра та Антона (від першого шлюбу генерала).

Згідно з інформацією, наявною у мережі, Олександру нині близько шести років. Водночас Антон Сирський вже дорослий і проживає окремо - у Сіднеї в Австралії.

Майно

З 2013 року Тамара Харченко володіє садовим (дачним) будинком площею 152,9 кв. м у селі Шамраївка Сквирського району Київської області та кількома земельними ділянками у тому ж населеному пункті.

Крім того, з 2019 року у дружини Сирського - 25% прав на квартиру в Києві загальною площею 105,6 кв. м. Співвласниками помешкання є її чоловік, батько та син Олександр.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про основні факти з біографії Сирського.

Читайте також, як сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський.

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