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5 интересных фактов о жене Сырского: где родилась, кем работает и чем владеет

О жене Сырского известно немного (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Женой главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского является Тамара Харченко. О ее биографии известно немного, однако всем интересно, кто обеспечивает надежный тыл главе украинской армии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде наиболее интересных фактов о жизни и деятельности жены Сырского.

При подготовке материала были использованы следующие источники: biography.com.ua, НАПК, "Подробиці".

Когда родилась и где жила

Харченко Тамара Ивановна родилась 19 мая 1972 года. Ее отец - Харченко Иван Егорович.

На протяжении длительного времени женщина жила в Конотопе.

Где училась

С 1987 по 1991 год Тамара училась в Харьковском электротехническом техникуме.

После этого она продолжила образование в Харьковском национальном университете радиоэлектроники (ХНУРЭ), где училась до 1995 года.

Кем работает

Согласно декларации, поданной в марте 2021 года, супруга Сырского работала в Государственной таможенной службе Украины.

Ее должность - главный государственный инспектор (категории В).

Выписка из декларации, поданной в 2021 году (скриншот: public.nazk.gov.ua)

Дети

У супругов двое сыновей - Александр и Антон (от первого брака генерала).

Согласно имеющейся в сети информации, Александру сейчас около шести лет. В то же время Антон Сырский уже взрослый и живет отдельно - в Сиднее в Австралии.

Имущество

С 2013 года Тамара Харченко владеет садовым (дачным) домом площадью 152,9 кв. м в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области и несколькими земельными участками в том же населенном пункте.

Кроме того, с 2019 года у жены Сырского - 25% прав на квартиру в Киеве общей площадью 105,6 кв. м. Совладельцами квартиры являются ее муж, отец и сын Александр.

Напомним, ранее мы рассказывали об основных фактах из биографии Сырского.

Читайте также, как сегодня выглядит русское село, в котором родился Сырский.

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