5 "традицій" на Святвечір, які церква забороняє робити

Ворожіння

Вважається, що в ніч на Святвечір відчиняються "ворота" до світу духів, тому багато хто використовує ворожіння. Наприклад, ворожіння на заміжжя, фінансовий успіх чи урожай.

Церква категорично забороняє такі практики, адже вони пов'язані з окультизмом і недовірою до Божого промислу. Замість цього варто звертатися до молитви та покладатися на Божу волю.

Використання магічних обрядів

Багато хто помилково вірить, що у Святвечір необхідно виконувати певні ритуали для "захисту" дому чи родини, наприклад, обсипати кути житла маком чи пшеницею, окроплювати воду з таємними замовляннями.

Такі обряди мають язичницьке коріння і суперечать християнській вірі. Церква вчить, що справжній захист людина отримує через молитву, святу воду та благословення.

"Знаки долі"

Існує повір'я, що в ніч на Різдво важливо уважно спостерігати за знаками: хто став першим гостем у хаті, які чути звуки чи що наснилося у різдвяну ніч, адже вони ніби визначають долю на рік уперед.

Церква застерігає від таких вірувань, оскільки це забобони, що відволікають від справжньої суті свята - народження Спасителя.

Алкоголь до святкової вечері

Хоча Святвечір є родинним святом, деякі люди дозволяють собі надмірне споживання алкоголю, щоб "задобрити" духів чи відзначити закінчення посту.

Однак церква закликає до помірності та нагадує, що вечеря цього дня - це передусім духовна подія, а не привід для веселого застілля.

Надання магічного значення стравам

У багатьох регіонах існують повір'я, що певні страви на Святвечір мають магічну силу. Наприклад, кутя може "притягувати" багатство, а узвар - здоров'я.

Церква застерігає від таких інтерпретацій, адже їжа в цей вечір має символічне значення і є частиною традиції, а не магічним інструментом.

А які ще є заборони?

Крім того, існують заборони на продукти, які мають бути на столі у Святвечір.