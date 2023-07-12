5 точных признаков, что вы боитесь отношений: список
Многие люди очень хотят отношений, но часто ничего не получается. Но есть категория других, которым сложно впустить в свою жизнь человека.
О признаках боязни отношений рассказала психолог Анна Чихранова в своем Instagram.
Слишком высокие требования
По словам психолога, человеку, который боится отношений, все не нравится в своем потенциальном партнере - не так говорит, не так одет.
Если человек ошибся в мелочи, то вы чувствуете гнев и в мыслях возникают фразы, вроде: "Ну как можно быть таким глупым?" И одновременно вы чувствуете легкую радость, потому что появился "повод" уйти.
Резко меняются чувства
Сначала вы испытываете сильную симпатию к кандидату на место в вашем сердце, а потом вдруг начинаете выискивать недостатки и поводы уйти.
После сближения хочется срочно уйти
Еще вчера вы хотели жить вместе, строили планы, а потом уже думаете, что вам это не нужно. Таким образом делаете шаги назад.
Недопонимание - повод прекратить общение
Если вы в чем то несогласны или есть небольшой конфликт, то это "прекрасный" повод перестать общаться. Вам намного легче просто уйти, чем решать проблему.
Грубость и саркастические шутки
Когда партнер идет на сближение с вами, говорит комплименты, проявляет заботу, вы начинаете язвить или произносить "острые" шутки. На самом деле это от страха и непонимания, что с этим делать.
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