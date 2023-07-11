Ці 5 рис характеру обов'язково є у впевненої в собі жінки

Деякі жінки мають все: успішна кар'єра, хороший дохід, чоловік носить на руках, але водночас є й інші - вкрай незадоволені своїм життя. Психологи кажуть, що велику роль в житті відіграє впевненість в собі та самооцінка.

Про те, які риси є у впевненої в собі жінки, розповіла психолог Ірина Кулік у своєму Instagram.

Самосвідомість

За словами психолога, впевнена у собі жінка має чітке розуміння своїх сильних сторін та слабких місць. Вона розуміє свої цілі, потреби, бажання, і не соромиться говорити про них. Така жінка знає, хто вона і чого може досягти.

Самостійність

Впевнена особа прекрасної статі має незалежний дух і здатність діяти самостійно. Вона не боїться брати на себе відповідальність за свої рішення і дії. Також вірить у свою спроможність досягати успіху незалежно від думки інших людей.

Емоційна стійкість

Емоційна стійкість та вміння керувати своїми емоціями - обов'язкові якості. Впевнена в собі жінка не дозволяє негативним думкам або ситуаціям впливати на свою внутрішню силу та рішучість. Вона вміє знаходити способи стримувати стрес і розумно реагувати на виклики.

Прагматизм

Така жінка має прагматичний підхід до життя. Вона розуміє, що не завжди все виходить так, як планувалося, і вміє адаптуватися до змін. До того ж шукає конструктивні рішення, використовує свої ресурси та не зупиняється перед перешкодами.

Самовпевненість

Впевнена жінка завжди вірить в себе та у свої сили. Вона вміє проявляти автентичність і висловлювати свої думки. Також вірить у свою здатність досягти успіху, що робить її впевненою у будь-яких ситуаціях.