5 типичных ошибок в резюме, из-за которых вас не берут на работу

Резюме - это, фактически, знакомство потенциального работодателя с работником. Именно от того, насколько оно правильно составлено, зависят шансы человека на трудоустройство.

О том, каких ошибок следует избегать в резюме, читайте в материале ниже.

Превращаете свое резюме на поэму

Чаще всего люди стремятся выставить себя в лучшем свете перед потенциальным руководством. Иногда они забывают, что резюме должно быть в официально деловом стиле, но они пишут себе хвалебные оды. Это, как минимум, выглядит странно, а еще вызывает мало доверия. Вы можете произвести впечатление хвастуна.

При составлении резюме постарайтесь быть критическим к себе. Пропишите информацию четко и лаконично. Не добавляйте детали там, где этого не нужно.

Прописываете в резюме много банальностей

Если вы претендуете на высокую должность, а при этом указываете, что вы уверенный пользователь интернета и владеете фотошопом, то этим только оттолкнете от своего резюме.

Следует указать, какие курсы в данной сфере вы прошли, возможно, у вас есть какие-то личные наработки или даже идеи. Пропишите какими языками вы владеете и как их можно будет использовать на этой должности.

Хвалитесь местом работы, а не опытом

Некоторые люди думают, что чем больше у вас мест работы в прошлом - тем лучше. Однако работодатель обычно не хочет нанимать человека, который за 3 года сменил 5 работ. Поскольку есть риски, что он будет обучать вас и вводить в курс дел полгода, а еще через полгода вы уйдете от него.

Поэтому акцентируйте именно на своем опыте, перечислите, какие навыки вы получили на предыдущих местах работы.

Не добавляете рекомендаций

К резюме следует прикреплять еще и рекомендации. Скорее всего, работодатель не будет проверять достоверность указанных слов, но врать нельзя. Но так вы произведете впечатление скрупулезного и ответственного человека.

Да и в конце концов именно это может стать ключевым для потенциального работодателя. Ведь на самом деле рекомендации к резюме добавляет немногие.

Не прикрепляете ссылку на свои соцсети

Социальные сети могут многое рассказать о человеке - чем вы интересуетесь, отзываетесь ли на общественно важные темы и даже, ходите ли в отпуск. Но когда прикрепляете свой профиль к резюме, проверьте, не закрыт ли он для людей, которые пока не в списке ваших друзей.