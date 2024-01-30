5 типів алкоголіків, які і не здогадуються про свою залежність: перевірте себе

Коли мова заходить про алкоголізм, то найчастіше уява малює неохайну людину з одутлим обличчям, яке не працює і випиває щодня. Це вже остання стадія, коли хвороба невиліковна, а проблем зі здоров'ям стільки, що лікарі розводять руками.

Насправді алкоголіками можуть бути успішні, привабливі та заможні люди. Адже залежність це нав'язливе бажання випити, яке неможливо побороти. І не важливо, в яких кількостях і який саме алкогольний напій віддає перевагу людині.

Тому проблеми зі спиртним буває так складно розпізнати. Не існує єдиного визначення того, хто такий алкоголік і як поводиться людина, яка страждає на залежність від спиртного.

Хронічний важкий алкоголік

За даними Центру лікування алкоголізму та наркозалежності в США, люди, які страждають на хронічний важкий алкоголізм, як правило, чоловіки середнього віку, які почали пити в молодості.

Це найочевидніший тип алкогольної залежності. Такі люди можуть мати проблеми на роботі через стосунки зі спиртним, конфлікти в сім'ї або постійні кредити та борги. У них різко скаче настрій, вони досить агресивні та не бачать відпочинку без спиртного.

Крім того, у хронічних алкоголіків нерідко спостерігається депресія, тривожні розлади та інші проблеми із психікою.

Функціонуючий алкоголік

Можна мати залежність від алкоголю, зберігаючи при цьому видимість того, що ваше життя в порядку, і не страждати від тих самих явних наслідків, що вищезгаданий підтип.

У функціонуючих алкоголіків візуально все гаразд: є робота, сім'я, друзі, вони займаються якимось хобі й загалом ведуть різноманітне життя. Але коли вони випивають, поведінка різко змінюється:

не можуть контролювати кількість спиртного

стають агресивними чи сентиментальними

не реагують, коли оточуючі просять їх припинити пити

Крім того, у таких людей, напевно, є заначка спиртного будинку - так спокійніше. За допомогою алкоголю вони справляються з тривожністю та стресом.

Молодий алкоголік

Молоді дорослі алкоголіки - це люди віком близько 24 років, які почали пити приблизно у 20 років. При цьому лише за 4-5 років у них утворилася тяга до спиртного.

Такі люди зазвичай п'ють досить рідко. Але якщо починають, то їх уже не зупинити – веселощі можуть тривати кілька днів. Коли на заході чи на вечірці їм пропонують випити, то вони не відмовляться, навіть якщо завтра є важливі справи.

Молодий антисоціальний алкоголік

Цим людям зазвичай близько 20 років, і вони, можливо, почали боротися із залежністю раніше, ніж інші.

"Близько половини з них мають сімейну історію алкоголізму, а близько третини також курять цигарки та зловживають забороненими речовинами", - кажуть американські медики.

Такі люди надто імпульсивні, у них немає постійної роботи, проблеми у навчанні та в особистому житті. Вони зазвичай схильні до маніпуляцій, брехливі та безрозсудні та не дбають про почуття інших людей.

Сімейний алкоголік

Такий типаж - найпідступніший. Зазвичай це люди, які байдужі до випивки у молодому віці. Проблеми зі спиртним розпочинаються після 30 років.

Сімейні алкоголіки тому й сімейні, що випивають удома, влаштовуючи застілля з близькими. Це може вдало прикриватися святами та спільними вечерями, проте варто насторожитися, якщо під час урочистостей обов'язково є спиртне на столі.

Далі – гірше. Людина п'є все частіше і частіше, ніби просто розслабляючись удома вечорами після важкого дня.

Коли настає залежність

7 ознак, що людина з випиваючого перейшла до залежного: