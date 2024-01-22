Що відбувається з печінкою, коли ви перестаєте пити алкоголь

Печінка - найбільший внутрішній орган людського організму. Саме він відчуває вплив алкоголю і найбільше сприйнятливий до негативних наслідків. Однак печінка може відновитись, якщо ви перестанете вживати спиртне.

Як печінка реагує на алкогольні напої і як швидко вона може відновитися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Conversation.

Як алкоголь впливає на печінку

Печінка необхідна сотні тілесних процесів, включаючи розщеплення токсинів, зокрема і після вживання алкоголю. Крім печінки, через надмірне і тривале вживання спиртного можуть постраждати також мозок і серце.

Доцент кафедри гепатології Плімутського університету Ашвін Дханда розповів, що існує цілий спектр захворювань, починаючи від відкладення жиру в печінці (жирова дегенерація печінки) та закінчуючи утворенням рубців (цироз печінки) – всі вони пов'язані із надмірним вживанням алкоголю. Деякі з них не викликають жодних симптомів аж до найпізніших стадій ушкодження.

По-перше, алкоголь робить печінку жирною. Цей жир викликає запалення печінки. У відповідь він намагається зцілити себе, утворюючи рубцеву тканину. Якщо це продовжуватиметься безконтрольно, вся печінка може перетворитися на мережу рубців з невеликими острівцями "хорошої" печінки між ними - цироз печінки.

На пізніх стадіях цирозу печінки, коли печінка відмовляє, люди можуть жовтіти (жовтуха), опухати від рідини, ставати сонними та сплутаними. Це серйозно і може призвести до смерті.

У більшості людей, які регулярно випивають більше рекомендованого ліміту в 14 одиниць алкоголю на тиждень (близько шести пінт пива нормальної міцності (міцність 4 %) або близько шести середніх (175 мл) келихів вина (міцність 14 %)), буде спостерігатися ожиріння печінки. Тривале та інтенсивне вживання алкоголю збільшує ризик розвитку рубців та цирозу печінки.

Чи може печінка відновитись

У людей з ожирінням печінки вже через два-три тижні відмови від алкоголю печінка може зажити, виглядати та функціонувати як нова.

У людей із запаленням печінки або легкими рубцями навіть протягом семи днів після відмови від алкоголю спостерігається помітне зменшення кількості жиру у печінці, запалень та рубців. Припинення вживання алкоголю на кілька місяців дозволить печінці відновитися та повернутися до нормального стану.

У алкоголіків з тяжкими рубцями або печінковою недостатністю відмова від алкоголю на кілька років знижує ймовірність погіршення печінкової недостатності та смерті.

Крім того, відмова від вживання алкоголю також позитивно впливає на сон, роботу мозку та кров'яний тиск.

Відмова від алкоголю протягом тривалого часу також знижує ризик розвитку деяких видів раку (включаючи рак печінки, підшлункової залози та товстої кишки), а також ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.

Печінка має дивовижну здатність відновлюватися після пошкодження. Але вона не може вирости знову, як нова, якщо на ній вже були серйозні рубці.

Якщо ви кинете пити й у вас залишиться лише ожиріння печінки, вона може швидко повернутися до норми. Якщо у вас спочатку було рубцювання печінки (цироз), відмова від алкоголю дозволить трохи одужати та покращити функції, але не зможе усунути всю вже завдану шкоду.

Якщо ви хочете подбати про свою печінку, пийте помірно і проводьте два-три безалкогольні дні на тиждень. Таким чином, вам не доведеться покладатися на магію самовідновлення печінки, щоб залишатися здоровим.