5 типов алкоголиков, которые и не догадываются о своей зависимости: проверьте себя

Периодическое употребление алкоголя совершенно не дает гарантии, что вы не пристраститесь к спиртному и у вас не будет зависимости. Врачи в США уверены, что всех выпивающих можно условно разделить на несколько групп.
Какие бывают алкоголики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.
Когда речь заходит об алкоголизме, то чаще всего воображение рисует неопрятного человека с одутловатым лицом, который не работает и выпивает каждый день. Это уже самая последняя стадия, когда болезнь неизлечима, а проблем со здоровьем столько, что врачи разводят руками.
На самом деле алкоголиками могут быть успешные, привлекательные и состоятельные люди. Ведь зависимость — это навязчивое желание выпить, которое невозможно побороть. И не важно, в каких количествах и какой именно алкогольный напиток предпочитает человек.
Поэтому проблемы со спиртным бывает так сложно распознать. Не существует единого определения того, кто такой алкоголик и как ведет себя человек, страдающий зависимостью от спиртного.
По данным Центра лечения алкоголизма и наркозависимости в США, люди, страдающие хроническим тяжелым алкоголизмом, как правило, мужчины среднего возраста, которые начали пить в молодости.
Это самый очевидный тип алкогольной зависимости. У таких людей могут быть проблемы на работе из-за отношений со спиртным, конфликты в семье или постоянные кредиты и долги. У них резко скачет настроение, они довольно агрессивны и не представляют отдыха без спиртного.
Кроме того, у хронических алкоголиков нередко наблюдается депрессия, тревожные расстройства и другие проблемы с психикой.
Можно иметь зависимость от алкоголя, сохраняя при этом видимость того, что ваша жизнь в порядке, и не страдать от тех же явных последствий, что вышеупомянутый подтип.
У функционирующих алкоголиков визуально все хорошо: есть работа, семья, друзья, они занимаются каким-то хобби и в целом ведут разнообразную жизнь. Но когда они выпивают, поведение резко меняется:
Кроме того, у таких людей наверняка есть заначка спиртного дома - так спокойнее. С помощью алкоголя они справляются с тревожностью и стрессом.
Молодые взрослые алкоголики - это люди в возрасте около 24 лет, которые начали пить примерно в 20 лет. При этом всего за 4-5 лет у них образовалась тяга к спиртному.
Такие люди, как правило, пьют довольно редко. Но если начинают, то их уже не остановить - веселье может длиться несколько дней. Когда на мероприятии или вечеринке им предлагают выпить, то они не откажутся, даже если завтра есть важные дела.
Этим людям обычно около 20 лет, и они, возможно, начали бороться с зависимостью раньше, чем другие.
"Около половины из них имеют семейную историю алкоголизма, а около трети также курят сигареты и злоупотребляют запрещенными веществами", - говорят американские медики.
Такие люди слишком импульсивны, у них нет постоянной работы, проблемы в учебе и в личной жизни. Они обычно склонны к манипуляциям, лживы и безрассудны и не заботятся о чувствах других людей.
Такой типаж - самый коварный. Обычно это люди, которые равнодушны к выпивке в молодом возрасте. Проблемы со спиртным начинаются после 30 лет.
Семейные алкоголики потому и семейные, что выпивают дома, устраивая застолья с близкими. Это может удачно прикрываться праздниками и совместными ужинами, однако стоит насторожиться, если во время торжества обязательно есть спиртное на столе.
Дальше - хуже. Человек пьет все чаще и чаще, как бы просто расслабляясь дома по вечерам после тяжелого дня.
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