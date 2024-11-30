5 праздничных катков в Киеве для всей семьи: адреса и цены
30 ноября в Киеве начинают работу сразу четыре арены для катания на коньках. Вместе с ними заработают и зимние городки, и праздничные ярмарки.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных рождественских локациях столицы, а также графике их работы и стоимости посещения.
Хрустальный каток
Прошлогодняя локация-хит расположена возле ТРЦ "River Mall" и очаровывает ярким белым дизайном и елкой в виде кристалла.
Кататься можно без лимитов, но арендуйте коньки или принесите собственные, если они у вас есть. А новичков на льду будет поддерживать пингвин-помощник.
Дата открытия: 30 ноября. На открытии гостей ожидает огненное шоу и выступления фигуристов.
Стоимость: льготный билет для военных, детей-сирот и людей с инвалидностью стоит 300 гривен; стандартный - от 440 гривен.
Адрес: ТРЦ "River Mall", Днепровская набережная, 12.
Хрустальный каток возле ТРЦ "River Mall" (фото: предоставлено пресс-службой)
Космический каток
Новая футуристическая арена площадью 1 800 м² открывается возле ТРЦ "Respublika Park". В центре катка разместили зеркальную елку в форме космического корабля из гигантских подарков.
Кроме самого катания на льду, гости могут сделать снимки в фотозонах, перекусить на фудкортах и проехать под интерактивной аркой.
Дата открытия: 30 ноября. На этот день организаторы запланировали фигурную шоу-программу.
Стоимость: цены стартуют от 450 гривен, для льготных категорий - 300 гривен. 50% прибыли в отдельные дни будут перечислены в поддержку ВСУ.
Адрес: ТРЦ "Respublika Park", Кольцевая дорога, 1.
Космический каток, который откроется возле ТРЦ "Respublika Park" (фото: предоставлено пресс-службой)
Огромный каток на ВДНГ
Уже много лет подряд этот каток работает для киевлян на центральной площади ВДНГ в сердце "Зимової країни". Праздничную атмосферу дополняет звучащая на катке новогодняя музыка.
Для новичков доступны услуги тренера и пингвин-помощник. А после катания можно прогуляться другими зимними локациями или посетить фудкорт и рождественскую ярмарку, которые работают каждый день.
Дата открытия: 30 ноября.
Стоимость: цена билета - 390 гривен, льготный билет - 270 гривен.
Адрес: ВДНГ, метро "Выставочный центр".
Каток в центре "Зимней страны" на ВДНХ (фото: предоставлено пресс-службой)
"Ice & Lights" на арт-заводе "Платформа"
Большой каток с сотнями огней, дающих особую праздничную атмосферу. Время катания - безлимитное с 10:00 до 21:00. Коньки можно приносить собственные или арендовать прямо на локации.
Для посетителей также будут работать фудкорты с глинтвейном и питательными перекусами. Если приедете на собственном авто, вам подготовили бесплатную парковку.
Дата открытия: 30 ноября.
Стоимость: 400 гривен, а детям до трех лет вход бесплатный.
Адрес: улица Магнитогорская 1-А, Маркет Молл "Дарынок", вход №6.
Ледовый стадион на "Ипподроме"
На "Стадионе культуры" заработает каток площадью 6 000 м² в рамках зимнего городка "Ялинка добра". Для всех посетителей вход будет бесплатным.
Если коньки не ваше увлечение, вы сможете прогуляться по новогодним локациям (резиденция Санты, фотозоны и праздничная ярмарка), а также посетить фудкорт с едой и напитками. Рядом с локацией будет работать бесплатная стоянка на 400 машин.
Дата открытия: 4 декабря.
Стоимость: 400 гривен - безлимит, для детей до семи лет и льготных категорий населения - 300 гривен. Вход на каток для ВПЛ до 18 декабря в будние дни, с 09:00 до 14:00 - бесплатный.
Адрес: Ледовый стадион, проспект Академика Глушкова, 9
Закрытые катки в Киеве
Если вам по душе катание на льду в помещении, сделать это можно в:
- ТРЦ "Dream Yellow": ежедневно с 8:00 до 20:55, стоимость от 150 до 280 гривен
- ТРЦ "Cosmo Multimall" (бывший ТРЦ "Большевик"): ежедневно с 8:00 до 21:30, стоимость от 220 до 330 гривен
Раньше мы рассказывали, как выбрать идеальные санки для ребенка и сравнивали цены на разные модели.
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При написании материала использованы источники: пресс-служба локаций, Instagram-страница катка "Ice & Lights".