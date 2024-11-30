5 праздничных катков в Киеве для всей семьи: адреса и цены

30 ноября в Киеве начинают работу сразу четыре арены для катания на коньках. Вместе с ними заработают и зимние городки, и праздничные ярмарки.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных рождественских локациях столицы, а также графике их работы и стоимости посещения.

Хрустальный каток

Прошлогодняя локация-хит расположена возле ТРЦ "River Mall" и очаровывает ярким белым дизайном и елкой в виде кристалла.

Кататься можно без лимитов, но арендуйте коньки или принесите собственные, если они у вас есть. А новичков на льду будет поддерживать пингвин-помощник.

Дата открытия: 30 ноября. На открытии гостей ожидает огненное шоу и выступления фигуристов.

Стоимость: льготный билет для военных, детей-сирот и людей с инвалидностью стоит 300 гривен; стандартный - от 440 гривен.

Адрес: ТРЦ "River Mall", Днепровская набережная, 12.

Хрустальный каток возле ТРЦ "River Mall" (фото: предоставлено пресс-службой)

Космический каток

Новая футуристическая арена площадью 1 800 м² открывается возле ТРЦ "Respublika Park". В центре катка разместили зеркальную елку в форме космического корабля из гигантских подарков.

Кроме самого катания на льду, гости могут сделать снимки в фотозонах, перекусить на фудкортах и проехать под интерактивной аркой.

Дата открытия: 30 ноября. На этот день организаторы запланировали фигурную шоу-программу.

Стоимость: цены стартуют от 450 гривен, для льготных категорий - 300 гривен. 50% прибыли в отдельные дни будут перечислены в поддержку ВСУ.

Адрес: ТРЦ "Respublika Park", Кольцевая дорога, 1.

Космический каток, который откроется возле ТРЦ "Respublika Park" (фото: предоставлено пресс-службой)

Огромный каток на ВДНГ

Уже много лет подряд этот каток работает для киевлян на центральной площади ВДНГ в сердце "Зимової країни". Праздничную атмосферу дополняет звучащая на катке новогодняя музыка.

Для новичков доступны услуги тренера и пингвин-помощник. А после катания можно прогуляться другими зимними локациями или посетить фудкорт и рождественскую ярмарку, которые работают каждый день.

Дата открытия: 30 ноября.

Стоимость: цена билета - 390 гривен, льготный билет - 270 гривен.

Адрес: ВДНГ, метро "Выставочный центр".

Каток в центре "Зимней страны" на ВДНХ (фото: предоставлено пресс-службой)

"Ice & Lights" на арт-заводе "Платформа"

Большой каток с сотнями огней, дающих особую праздничную атмосферу. Время катания - безлимитное с 10:00 до 21:00. Коньки можно приносить собственные или арендовать прямо на локации.

Для посетителей также будут работать фудкорты с глинтвейном и питательными перекусами. Если приедете на собственном авто, вам подготовили бесплатную парковку.

Дата открытия: 30 ноября.

Стоимость: 400 гривен, а детям до трех лет вход бесплатный.

Адрес: улица Магнитогорская 1-А, Маркет Молл "Дарынок", вход №6.

Ледовый стадион на "Ипподроме"

На "Стадионе культуры" заработает каток площадью 6 000 м² в рамках зимнего городка "Ялинка добра". Для всех посетителей вход будет бесплатным.

Если коньки не ваше увлечение, вы сможете прогуляться по новогодним локациям (резиденция Санты, фотозоны и праздничная ярмарка), а также посетить фудкорт с едой и напитками. Рядом с локацией будет работать бесплатная стоянка на 400 машин.

Дата открытия: 4 декабря.

Стоимость: 400 гривен - безлимит, для детей до семи лет и льготных категорий населения - 300 гривен. Вход на каток для ВПЛ до 18 декабря в будние дни, с 09:00 до 14:00 - бесплатный.

Адрес: Ледовый стадион, проспект Академика Глушкова, 9

Закрытые катки в Киеве

Если вам по душе катание на льду в помещении, сделать это можно в: