Як вибрати ідеальні санки для дитини: які краще по віку, поради і ціни

Шукаєте ідеальні санки для своєї дитини? Тоді вам потрібно знати, які санки найкращі, на що звернути увагу при виборі та де їх купити за вигідною ціною.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, які санки купити дитині у 2024 році, щоб вони прослужили не одну зиму.

Які бувають санки

Санки бувають різних видів, і кожен з них має свої особливості.

Санки-коляски. Ідеальний варіант для найменших дітей. Мають спинку, ремені безпеки та часто оснащені капюшоном для захисту від вітру.

Пластикові санки. Легкі, маневрені та яскраві. Відмінно підходять для катання з гірок.

Дерев'яні санки. Класичний варіант, екологічний та міцний. Можуть бути різної форми та розміру.

Снігокати. Це вже "транспорт" для дітей старшого віку. Вони мають кермо, що дозволяє маневрувати та розвивати координацію.

Ватрушки. Круглі санки без спинки, які ідеально підходять для швидкого спуску з гірок.

Льодянки. Плоскі санки, що дозволяють розвивати високу швидкість. Потребують певної вправності для керування.

Як вибрати санки

Санки для найменших (до 1 року)

Перш за все, санки мають бути зручними для малюка. Зверніть увагу на наявність м'якої підстилки, високих бортиків та ременів безпеки.

Обирайте моделі з капюшоном для захисту від вітру та сонця, а також з ручкою для зручного пересування. Санки мають бути легкими та компактними для зручного транспортування.

Санки для дітей від 1 до 3 років

Обирайте моделі з широкою основою та міцною конструкцією для забезпечення безпеки дитини. Наявність високої спинки додасть комфорту і безпеки під час катання. Зверніть увагу на форму полозів: для пухкого снігу підійдуть плоскі, а для утрамбованого - трубчасті.

Санки для дітей від 3 років

Для дітей старшого віку можна обирати санки з додатковими функціями: знімною спинкою, ручкою для буксирування, кошиком для іграшок. Зверніть увагу на міцність матеріалу. Пластик легкий і простий у догляді, дерево - екологічне, а метал - міцний.

Крім того, діти у віці 3+ вже звертають увагу на зовнішній вигляд санок, тому обирайте моделі з яскравим дизайном та улюбленими персонажами.

Санки для дітей шкільного віку

Санки для дітей шкільного віку відрізняються більшими розмірами, міцнішою конструкцією та додатковими функціями. Вони призначені для більш активного катання та можуть витримувати більші навантаження. Популярність мають снігокати (для тих, хто любить маневрувати), ватрушки та льодянки (якщо ваш школярик любить швидкість).

Важлива порада: купуйте санки разом з підлітком, адже так ви будете впевнені, що він обере модель, яка йому сподобається.

Популярні моделі санок в Україні

Серед популярних брендів санок, які продаються в Україні, можна назвати такі:

Prosperplast - польський виробник, який пропонує широкий асортимент санок різних типів: від класичних дерев'яних до сучасних пластикових.

- польський виробник, який пропонує широкий асортимент санок різних типів: від класичних дерев'яних до сучасних пластикових. Bestway - відомий виробник надувних виробів, який також пропонує широкий вибір тюбінгів - сучасних надувних санок.

- відомий виробник надувних виробів, який також пропонує широкий вибір тюбінгів - сучасних надувних санок. Vitan - український бренд, який пропонує різноманітні моделі санок для дітей різного віку.

- український бренд, який пропонує різноманітні моделі санок для дітей різного віку. Snower - бренд, який спеціалізується на виробництві санок та снігокатів. Відрізняється високою якістю та функціональністю виробів.

- бренд, який спеціалізується на виробництві санок та снігокатів. Відрізняється високою якістю та функціональністю виробів. Doloni та ТехноК - українські виробники дитячих товарів, які випускають також сани-льодянки.

Де купити санки та ціни

Санки можна придбати у спеціалізованих магазинах дитячих товарів, великих торгових центрах або онлайн-магазинах. При виборі магазину звертайте увагу на репутацію продавця та наявність гарантії на товар.

У інтернет-магазинах ціни на санки стартують від 85 гривень - за ці гроші можна купити найпростіші льодянки та ватрушки. Вартість санок для найменших - від 700 гривень і додатково потрібно буде купити утеплений конверт.

Найдорожчі санки - це снігоходи. Ціна моделей для дітей старшого віку стартує від 2000 гривень.

Які санки можна купити в Україні (скриншоти)

Якщо купили санки в інтернет-магазині, то перед тим, як забирати товар переконайтеся, що матеріал, з якого виготовлені санки, відповідає заявленому виробником, зверніть увагу на відсутність тріщин, сколів та інших дефектів; перевірте, чи всі функції санок працюють належним чином (ручки, козирки, ремені безпеки тощо). При цьому санки повинні бути упаковані в оригінальну упаковку з усіма необхідними етикетками.

Пам'ятайте, що правильно підібрані санки - це запорука веселих зимових розваг для вашої дитини.