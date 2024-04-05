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5 сварок, які можуть зіпсувати ваші стосунки з партнером

Що може зіпсувати стосунки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Жодні стосунки не бувають ідеальними і як би партнери не старалися, сварки все ж трапляються. Іноді сварки можуть мати позитивний результат, особливо якщо ви з партнером досягнете взаєморозуміння. До того ж є часті причини сварок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.

Текстові повідомлення

У багатьох стосунках текстові повідомлення є основною формою спілкування. 

Зокрема, людина може надсилати повідомлення з благими намірами, але його неправильно зрозуміти. Емоджі можуть бути неправильно зрозумілі, а затримка відповідей може призвести до непотрібних хвилювань і надмірних роздумів.

До того ж соціальні мережі можуть викликати невпевненість і "розпалювати" ревнощі.

Коли справа доходить до соціальних мереж, то подумайте про свою другу половинку, перш ніж публікувати фото або спілкуватися з іншими в інтернеті. Варто надати перевагу стосункам у реальному житті, а не віртуальним.

Гроші

Американська психологічна асоціація (APA) дослідила, що майже одна третина дорослих, які мають партнерів, назвали гроші основним джерелом конфлікту.

Складання бюджету до звичок витрачання, різні погляди на фінанси, якими б безглуздими вони не виглядали, можуть призвести до сварок.

Харчування

Подумайте про те, як часто ви з партнером обговорюєте приготування їжі чи замовлення, або куди б ви хотіли піти. Сперечатися з цього приводу теж не варто.

Вибір того, що їсти, може стати кулінарним зіткненням, коли один партнер хоче одну страву, а інший другу.

Прибирання

З’ясувати, як розділити хатні обов’язки так, щоб це влаштовувало обох у парі, може бути складно.

Коли велика частина обов’язків лягає на плечі лише жінки або чоловіка, це може вести до вигорання і сварок.

Варто обговорити і погодити між собою стандарти догляду за будинком. Важливо, щоб на ці умови погодились обоє.

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Стосунки