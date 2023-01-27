5 старих речей, які можна продати колекціонерам за десятки тисяч гривень

Радянські килими

Впевнені, ви також здивуєтесь, але старі радянські килими, які колись були на стінах і підлогах у кожному будинку, можуть коштувати дуже дорого. Екземпляри, вироблені в 1980-е роки, коштують від $100.

А от за килими, виготовлені до 1970 року, можна виручити понад $1000. За деякі моделі колекціонери готові платити навіть до $20 000.

Наручний годинник

Певно у всіх залишився у спадок від дідуся чи бабусі старий годинник. Перевірте їх, а раптом там бренди Tag Heuer, Cartier або навіть Rolex? Окрім загаданих, також дуже цінуються нагородні і унікальні моделі.

Загалом за годинники 1970 року випуску з оригінальним ремінцем можна виручити близько 2000 євро.

Також цінуються і настінні чи настільні годинники. Особливо мають попит моделі з різьбленого дерева. Навіть, якщо вони не робочі, то їх можна здати майстерням - вони скуповують їх для запчастин. А от за моделі в гарному стані можна отримати 1-2 тисячі доларів.

Моделі машинок

В радянські часи серед хлопчиків популярним було хобі колекціонувати моделі машинок. Зараз деякі екземпляри періоду 60х-70х років можуть коштувати цілий статок.

Наприклад, модель Шевроле Камаро 1968 року випуску продали за 100 000 доларів! Звичайно, не всі так коштують, але щось таки за них можна виручити.

Якщо маєте машинку в коробці або хоча б модель в хорошому стані, без потертостей і подряпин, стартова ціна складе 100 доларів.

Інструменти закордонних брендів

Справжньою знахідкою на горищі, яка може поправити ваше фінансове становище, стануть інструменти європейських або американських брендів. Наприклад, рубанок фірми Stanley може коштувати до 2 000 євро.

Плакати та постери

Колись усі підлітки колекціонували плакати та афіші улюблених музичних гуртів чи фільмів. Деякі з них зараз можна вигідно продати. Наприклад, плакат з рекламою фільму "Син Франкенштейна" може коштувати від 50 000 до 100 000 доларів.