5 старых вещей, которые можно продать коллекционерам за десятки тысяч гривен

Советские ковры

Уверены, вы тоже удивитесь, но старые советские ковры, которые когда-то были на стенах и полах в каждом доме, могут стоить очень дорого. Экземпляры, произведенные в 1980-е годы, стоят от $100.

А вот за ковры, сделанные до 1970 года, можно выручить более $1000. За некоторые модели коллекционеры готовы платить даже до 20 000 долларов.

Наручные часы

Наверное у всех остались по наследству от дедушки или бабушки старые часы. Проверьте их, а вдруг там бренды Tag Heuer, Cartier или даже Rolex? Кроме загаданных, также очень ценятся наградные и уникальные модели.

В общей сложности за часы 1970 года выпуска с оригинальным ремешком можно выручить около 2000 евро.

Также ценятся настенные или настольные часы. Особенно пользуются спросом модели из резного дерева. Даже если они не рабочие, то их можно сдать мастерским - они скупают их для запчастей. А вот за модели в хорошем состоянии можно получить 1-2 тысячи долларов.

Модели машинок

В советское время среди мальчиков популярным было хобби коллекционировать модели машинок. Сейчас некоторые экземпляры периода 60-70-х годов могут стоить целое состояние.

К примеру, модель Шевроле Камаро 1968 года выпуска была продана за 100 000 долларов! Конечно, не все так стоят, но хоть что-то за них можно выручить.

Если у вас есть машинка в коробке или хотя бы модель в хорошем состоянии, без потертостей и царапин, стартовая цена составит 100 долларов.

Инструменты зарубежных брендов

Настоящей находкой на чердаке, которая может исправить ваше финансовое положение, станут инструменты европейских или американских брендов. К примеру, рубанок фирмы Stanley может стоить до 2 000 евро.

Плакаты и постеры

Когда-то все подростки коллекционировали плакаты и афиши любимых музыкальных групп или фильмов. Некоторые из них сейчас можно выгодно реализовать. К примеру, плакат с рекламой фильма "Сын Франкенштейна" может стоить от 50 000 до 100 000 долларов.