5 справ, які потрібні кожному навесні, щоб подолати безсоння

Встановіть стабільний режим сну

Навесні біологічний годинник часто збивається через зміну довжини дня та переведення годинників на літній час. Щоб допомогти організму адаптуватися, спробуйте лягати та прокидатися щодня в один і той самий час, навіть у вихідні. Це допоможе відновити природний ритм сну та неспання.

Якщо вам важко заснути, введіть вечірні ритуали: теплий душ, читання книги або легка розтяжка перед сном. Важливо уникати перегляду екранів перед сном, адже синє світло від гаджетів пригнічує вироблення мелатоніну - гормону сну.

Отримуйте більше сонячного світла вдень

Весняне сонце - природний регулятор циркадних ритмів. Прогулянки на свіжому повітрі протягом дня, особливо вранці, допомагають організму зрозуміти, коли настає день, а коли - ніч.

Сонячне світло стимулює вироблення серотоніну - гормону щастя, який увечері перетворюється на мелатонін, забезпечуючи глибокий сон. Намагайтеся щодня проводити хоча б 30 хвилин на вулиці. Навіть короткі прогулянки під весняним сонцем покращать настрій і полегшать засинання ввечері.

Збалансуйте харчування та додайте вітаміни

Авітаміноз - частий супутник весни, який може призводити до підвищеної втоми та проблем зі сном. Щоб підтримати організм, додайте до раціону більше сезонних овочів та фруктів, багатих на магній, калій та вітаміни групи B. Ці елементи сприяють розслабленню м’язів та зниженню рівня стресу.

Корисно вживати продукти, що містять триптофан - амінокислоту, яка допомагає виробляти мелатонін. Це може бути індичка, банани, горіхи чи молоко. Також варто обмежити вживання кофеїну та важкої їжі ввечері, щоб не перевантажувати організм перед сном.

Фізична активність для здорового сну

Регулярні фізичні вправи допомагають зменшити рівень стресу, покращити настрій та якість сну. Навесні, коли природа оживає, ідеальний час для занять на свіжому повітрі: пробіжки, йога у парку чи просто енергійна прогулянка.

Важливо пам'ятати, що інтенсивні тренування краще планувати на першу половину дня, адже вечірні вправи можуть збуджувати нервову систему та ускладнити засинання. Легка розтяжка або медитація ввечері навпаки допоможуть розслабитися та підготувати тіло до відпочинку.

Створіть сприятливу атмосферу для сну

Весна - чудова нагода оновити спальню та зробити її максимально комфортною для відпочинку. Провітрюйте кімнату перед сном, адже свіже повітря покращує якість сну. Оптимальна температура для сну - 16-19°C. Замініть важкі зимові ковдри на легші та освіжіть постільну білизну.

Також варто подбати про затемнення кімнати - щільні штори або маска для сну допоможуть захиститися від ранкового сонця. Для створення затишку можна використовувати ароматерапію: запахи лаванди, ромашки чи м’яти сприяють розслабленню та покращують засинання.