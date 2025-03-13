Не станьте жертвою. 5 способів, якими будівельники "розводять" клієнтів на гроші за ремонт

Ремонт квартири або будинку - відповідальний процес, який вимагає значних фінансових вкладень. Однак не всі будівельники сумлінно виконують свою роботу. Деякі з них використовують хитрі схеми, щоб нажитися на довірливих замовниках.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять найпоширеніших способів шахрайства, щоб ви знали, як уникнути пасток і захистити свої гроші.

Накрутка цін на матеріали

Якщо ви доручили будівельній бригаді закупівлю матеріалів, варто уважно контролювати цей процес. Часто майстри купують товари у своїх постачальників, які надають їм знижки, про які замовник навіть не здогадується. Таким чином, ви сплачуєте повну вартість, а різниця осідає в кишенях шахраїв.

Щоб уникнути цього, самостійно обирайте магазин або наполягайте на купівлі матеріалів у вашій присутності. Також можна вимагати чеки та звіряти їх із фактичними витратами. Ще один варіант - домовитися про закупівлю матеріалів самостійно, отримавши попередній список від будівельників.

Фальшиві гарантії на будматеріали

Деякі прораби запевняють, що постачають матеріали з надійного місця та гарантують їхню якість. Вони обіцяють 100% гарантію та переконують, що це вигідніше, ніж купувати самостійно. Однак насправді будь-який великий будівельний супермаркет надає сертифікати якості та гарантію на свої товари на строк 6-12 місяців.

Не ведіться на такі хитрощі - вимагайте офіційні документи від постачальника або купуйте матеріали особисто. Якщо майстри відмовляються надати документи або наполягають на "своїх" постачальниках, це серйозний привід для підозр.

Чеки з урни

Ще одна популярна схема - підробка чеків. Будівельники можуть приносити вам справжні чеки з магазину, проте фактично ці товари у квартирі так і не з’являться. У шахраїв є простий метод: вони просто підбирають чужі чеки з урн біля кас або просять їх у знайомих.

Перевіряйте чеки та вимагайте фотографії або відео процесу купівлі, щоб упевнитися, що всі матеріали дійсно були придбані. Також варто звертати увагу на номери чеків та звіряти їх із фактичними закупленими товарами, які доставлені на об'єкт.

Будівельники дуже часто завищують ціни на роботу та матеріали (фото: Freepik.com)

Завищені обсяги матеріалів

Ще один спосіб обману - навмисне завищення кількості необхідних матеріалів у кошторисі. Наприклад, вам кажуть, що потрібно 20 мішків штукатурки, хоча реально вистачило б 15. Після завершення робіт зайві матеріали повертають у магазин або продають іншим клієнтам.

Щоб не переплачувати, звіряйте кількість матеріалів із розрахунками незалежних спеціалістів або консультантів у магазинах. Також можна обумовити з бригадою, що всі залишки матеріалів після ремонту залишаються у вас, щоб уникнути їх подальшого перепродажу.

Зникнення майстрів після авансу

Ця схема залишається актуальною ще з 90-х років. Псевдобудівельники створюють оголошення з дуже низькими цінами, щоб привабити замовників. Як тільки клієнт видає їм аванс на матеріали чи перший етап робіт, вони просто зникають. Виявити таких "гастролерів" і повернути гроші практично неможливо.

Щоб не потрапити в пастку, не сплачуйте великі суми наперед і працюйте лише з перевіреними бригадами, які мають реальні відгуки та укладають офіційні договори. Також можна поділити оплату на декілька частин і платити лише після фактичного виконання певного обсягу робіт.

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