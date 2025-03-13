Не станьте жертвой. 5 способов, которыми строители "разводят" клиентов на деньги за ремонт

Ремонт квартиры или дома - ответственный процесс, который требует значительных финансовых вложений. Однако не все строители добросовестно выполняют свою работу. Некоторые из них используют хитрые схемы, чтобы нажиться на доверчивых заказчиках.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти самых распространенных способах мошенничества, чтобы вы знали, как избежать ловушек и защитить свои деньги.

Накрутка цен на материалы

Если вы поручили строительной бригаде закупку материалов, стоит внимательно контролировать этот процесс. Часто мастера покупают товары у своих поставщиков, которые предоставляют им скидки, о которых заказчик даже не догадывается. Таким образом, вы платите полную стоимость, а разница оседает в карманах мошенников.

Чтобы избежать этого, самостоятельно выбирайте магазин или настаивайте на покупке материалов в вашем присутствии. Также можно требовать чеки и сверять их с фактическими затратами. Еще один вариант - договориться о закупке материалов самостоятельно, получив предварительный список от строителей.

Фальшивые гарантии на стройматериалы

Некоторые прорабы уверяют, что поставляют материалы из надежного места и гарантируют их качество. Они обещают 100% гарантию и убеждают, что это выгоднее, чем покупать самостоятельно. Однако на самом деле любой крупный строительный супермаркет предоставляет сертификаты качества и гарантию на свои товары на срок 6-12 месяцев.

Не ведитесь на такие уловки - требуйте официальные документы от поставщика или покупайте материалы лично. Если мастера отказываются предоставить документы или настаивают на "своих" поставщиках, это серьезный повод для подозрений.

Чеки из урны

Еще одна популярная схема - подделка чеков. Строители могут приносить вам настоящие чеки из магазина, однако фактически эти товары в квартире так и не появятся. У мошенников есть простой метод: они просто подбирают чужие чеки из урн возле касс или просят их у знакомых.

Проверяйте чеки и требуйте фотографии или видео процесса покупки, чтобы удостовериться, что все материалы действительно были приобретены. Также стоит обращать внимание на номера чеков и сверять их с фактическими закупленными товарами, которые доставлены на объект.

Строители очень часто завышают цены на работу и материалы (фото: Freepik.com)

Завышенные объемы материалов

Еще один способ обмана - намеренное завышение количества необходимых материалов в смете. Например, вам говорят, что нужно 20 мешков штукатурки, хотя реально хватило бы 15. После завершения работ лишние материалы возвращают в магазин или продают другим клиентам.

Чтобы не переплачивать, сверяйте количество материалов с расчётами независимых специалистов или консультантов в магазинах. Также можно оговорить с бригадой, что все остатки материалов после ремонта остаются у вас, чтобы избежать их дальнейшей перепродажи.

Исчезновение мастеров после аванса

Эта схема остается актуальной еще с 90-х годов. Псевдостроители создают объявления с очень низкими ценами, чтобы привлечь заказчиков. Как только клиент выдает им аванс на материалы или первый этап работ, они просто исчезают. Выявить таких "гастролеров" и вернуть деньги практически невозможно.

Чтобы не попасть в ловушку, не платите большие суммы вперед и работайте только с проверенными бригадами, которые имеют реальные отзывы и заключают официальные договоры. Также можно разделить оплату на несколько частей и платить только после фактического выполнения определенного объема работ.

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