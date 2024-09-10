5 способів розрівняти "неслухняний" килим

Пошук ідеального килима, який додасть барв та затишку кімнаті, може зайняти багато часу і зусиль. Але "неслухняні" кути, які продовжують загортатися, можуть зіпсувати враження від покупки. Проте є способи це виправити.

Про те, як розрівняти килим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Better Homes & Gardens .

Зачекати

Часто волокнам килима просто потрібен час після розгортання, особливо якщо килим був в упаковці протягом тривалого періоду, скажімо, після транспортування зі складу до вхідних дверей.

Якщо краї закручуються догори, покладіть килим на рівну тверду поверхню і злегка підігніть краї. Не чіпайте килим кілька днів, щоб волокна розтягнулися.

Перевернути килим

Якщо краї закручуються вниз, переверніть килимок ворсом донизу і дозвольте силі тяжіння зробити свою роботу. Щоб прискорити процес, після перевертання ви можете закрутити кути, щоб допомогти їм швидше вирівнятися.

Це особливо дієво для вирівнювання плюшевого килима. Якщо килим все одно не лягає рівно, скрутіть його у зворотному напрямку, виворітною стороною назовні, і закріпіть його шпагатом або ременем. Залиште його в такому положенні на кілька днів, щоб змінити малюнок скручування килима.

Поставити на килим щось важке

Якщо ці способи не допомогли, скористайтеся перевіреним методом - обважнюйте краї килима. Важкі предмети, такі як книги, меблі або коробки, чудово допомагають волокнам розрівнятися.

Нагріти килим

Якщо на вашому килимі утворилися зморшки після складання, то нагрівання - хороший спосіб розгладити їх. Існує кілька різних методів, які можна використати для розгладження за допомогою тепла.

У сонячний день спробуйте розстелити килим на землі під прямими сонячними променями. Сонячне тепло та асфальт або бетон під ним допоможуть розгладити всі зморшки.

Якщо ви використовуєте метод зворотного скручування, покладіть рулон на сонці, щоб тепло прискорило процес розрівнювання. Якщо у вас немає чистого відкритого майданчика, спробуйте розрівняти килим за допомогою фена або праски для одягу.

Щоб запобігти пошкодженню, встановіть фен на низький рівень нагрівання, тримайте його на відстані 20 см від зворотного боку килима і постійно переміщуйте прилад.

Якщо ви використовуєте праску, поставте її на низький рівень і покладіть бар'єр (крафт-папір або тонкий рушник) між килимом і праскою, а потім проведіть праскою по кутах і зморшках.

Прикріпити кути

В будівельних магазинах можна знайти безліч кутових інструментів, тягарців і клейких затискачів, які обіцяють допомогти притиснути краї килима.

Для економії коштів, щоб килим лежав рівно, можна спробувати наклеїти малярську стрічку або двосторонній скотч по краях. Зніміть стрічку через один-два дні.

Кутові тримачі виконують подвійну функцію: притискають кути килима і не дають йому ковзати по підлозі. Вони бувають різних розмірів, форм і цінових категорій.

Обираючи клей, обов'язково ознайомтеся з переліком матеріалів, щоб уникнути вибору матеріалу, який може пошкодити тверду деревину або природний камінь.