5 способов разровнять "непослушный" ковер

Поиск идеального ковра, который придаст красок и уюта комнате, может занять много времени и усилий. Но непослушные углы, которые продолжают заворачиваться, могут испортить впечатление от покупки. Однако есть способы это исправить.

О том, как разровнять ковер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Better Homes & Gardens .

Подождать

Часто волокнам ковра просто нужно время после развертывания, особенно если ковер был в упаковке в течение длительного периода, скажем, после транспортировки со склада до входной двери.

Если края закручиваются вверх, положите ковер на ровную твердую поверхность и слегка подогните края. Не трогайте ковер несколько дней, чтобы волокна растянулись.

Перевернуть ковер

Если края закручиваются вниз, переверните коврик ворсом вниз и разрешите силе тяжести сделать свою работу. Чтобы ускорить процесс, после переворачивания можно закрутить углы, чтобы помочь им быстрее выровняться.

Это особенно эффективно для выравнивания плюшевого ковра. Если ковер все равно не ложится ровно, сверните его в обратном направлении, изнаночной стороной наружу, и закрепите его шпагатом или ремнем. Оставьте его в таком положении на несколько дней, чтобы изменить рисунок скручивания ковра.

Поставить на ковер что-то тяжелое

Если эти способы не помогли, воспользуйтесь проверенным методом - утяжеляйте края ковра. Тяжелые предметы, такие как книги, мебель или коробки, прекрасно помогают волокнам выровняться.

Нагреть ковер

Если на вашем ковре образовались морщинки после складывания, то нагрев - хороший способ разгладить их. Есть несколько различных методов, которые можно использовать для разглаживания с помощью тепла.

В солнечный день попытайтесь расстелить ковер на земле под прямыми солнечными лучами. Солнечное тепло и асфальт или бетон под ним помогут разгладить все морщинки.

Если вы используете метод обратной скрутки, положите рулон на солнце, чтобы тепло ускорило процесс разравнивания. Если у вас нет чистой открытой площадки, попробуйте разровнять ковер с помощью фена или утюга для одежды.

Во избежание повреждения установите фен на низкий уровень нагрева, держите его на расстоянии 20 см от обратной стороны ковра и постоянно перемещайте прибор.

Если вы используете утюг, поставьте его на низкий уровень и положите барьер (крафт-бумагу или тонкое полотенце) между ковром и утюгом, а затем проведите утюгом по углам и морщинкам.

Прикрепить углы

В строительных магазинах можно найти множество угловых инструментов, утяжелителей и клейких зажимов, обещающих помочь прижать края ковра.

Для экономии средств, чтобы ковер лежал ровно, можно попытаться наклеить малярную ленту или двусторонний скотч по краям. Снимите ленту через два дня.

Угловые держатели выполняют двойную функцию: прижимают углы ковра и не дают ему скользить по полу. Они бывают разных размеров, форм и ценовых категорий.

Выбирая клей, обязательно ознакомьтесь с перечнем материалов во избежание выбора материала, который может повредить твердую древесину или природный камень.