8 місць в оселі, які обов'язково треба прибрати перед візитом гостей

Можна годинами планувати ідеальне меню спільної з друзями вечері або обирати настільні ігри, але прибирання будинку - зовсім інша справа. Навряд можливо прибрати в оселі все, проте деякі місця слід завжди мають бути чистими перед візитом гостей.

Про те, що неодмінно треба прибрати перед візитом гостей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Southern Living .

Передпокій або коридор

Передпокій - це перша частина вашої оселі, яку бачить гість, коли заходить. Тому чистий коридор справляє позитивне враження. Окрім прибирання варто протерти скляні поверхні, щоб на них не залишалося відбитків пальців.

Підлога

Підлога - ще одне необхідне для прибирання місце перед приходом гостей. Саме на підлозі збирається найбільше пилу, волосся та бруду, що може бути помітно для гостей - особливо залежно від кольору поверхні.

Для швидкого та ретельного прибирання краще замінити віник на пилосос, а потім протерти підлогу шваброю. Якщо засіб для миття підлоги раптово закінчився, його можна замінити на саморобний, розчинивши 1 ч. л. засобу для прання у відрі з теплою водою.

Проте пам'ятайте, що підлогу краще прибирати в останню чергу - інакше на неї летітиме пил з шаф та стільниць.

Сміття

Слід не лише виносити сміття з усіх приміщень, де будуть перебувати ваші гості, але й перевірити контейнер для сміття. Щоб запобігти появі запаху, його можна протерти всередині та зовні дезінфекційними серветками або паперовим рушником, змоченим водою з засобом для миття для посуду.

Кухня

Залежно від того, скільки часу у вас є до приходу гостей, ви можете розставити пріоритети. Важливо помити брудний посуд, освіжити стільниці та протерти техніку, щоб миттєво зробити кухню чистішою.

Перед візитом гостей потрібно прибрати в основних кімнатах (ілюстративне фото: Freepik)

До того ж рекомендують перевірити холодильник - від нього, як і від мийки, може линути неприємний запах, який можна усунути протиранням та поглинальними речовинами - наприклад, содою або вугіллям. Для цього їх потрібно помістити в контейнер і поставити в холодильник.

Ванна і туалет

Важливо привести до ладу це місце, яке, безумовно, відвідується найчастіше. А якщо у вас є додатковий час, запаліть ароматичну свічку, щоб в приміщені панував приємний запах.

Прибирання туалету має надзвичайно важливе значення перед приходом гостей, оскільки він може мати неприємний запах. Крім того, варто почистити дзеркало, щоб позбутися бризок зубної пасти або відбитків рук. Також не забудьте поповнити запаси туалетного паперу.

Тверді поверхні

Тверді поверхні, такі як журнальні столики, телевізори, дзеркала та віконні жалюзі, легко накопичують пил і часто залишаються поза увагою.

Тож швидко огляньте основні приміщення, якими користуватимуться ваші гості, щоб визначити, що саме потребує протирання від пилу та прибирання.

Вимикачі світла та дверні ручки

Як ніколи важливо, щоб вимикачі світла та дверні ручки, на яких схильні жити мікроби, були продезінфіковані та очищені. Особливо ретельну увагу цим поверхням треба приділити під час прохолодного сезону, коли поширюються респіраторні захворювання.

Найпростіший засіб, який можна використати для протирання - суміш засобу для миття посуду та води або антисептик. Проте важливо, щоб волога не потрапила в щілини вимикачів, крім того, в цьому випадку перед прибиранням слід вимкнути електрику.

Меблі

Цей пункт особливо важливий для тих, у кого є пухнасті хатні улюбленці та маленькі діти. Радять перевірити всі кімнати, якими користуватимуться ваші гості, на наявність шерсті та крихт.

Ці предмети не лише можуть спричинити неприємний запах, але й призвести до подразнення та алергії. Щоб забрати шерсть, можна використати щітку з жорстким ворсом. Не забудьте прибрати всі подушки, щоб можна було прочистити пилососом щілини крісел і диванів.