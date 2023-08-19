5 простих звичок, які допоможуть легко заощадити гроші

Витрачайте гроші на необхідні речі

Є термінові та нетермінові покупки - у магазині слід сконцентруватись на першій групі. Тоді вдасться трішки зекономити грошей.

Зокрема, якщо ви часто ходите на ділові зустрічі, купіть собі хороший костюм. Сміливо витрачайте гроші на те, що вам необхідно, щоб заробляти більше.

Не намагайтесь комусь щось доказати

Не будьте марнотратними, не витрачайте гроші на те, щоб показати всім, наскільки ви круті. Скромність не тільки прикрашає людину, але й дозволяє економити багато грошей.

Робіть все самі

Реалії сучасного світу такі, що простіше купити щось, ніж зробити самому, проте це властиво не для всіх ситуацій. Наприклад, влітку ви можете самі помити свою машину або відремонтувати її.

Спробуйте знайти лайфхаки, цікаві дрібниці, які допоможуть вам зробити щось самостійно з підручних предметів.

Не купуйте одразу

Якщо ви хочете придбати велосипед, то зачекайте деякий час, поміркуйте про те, чи потрібен він вам насправді.

Найчастіше це просто імпульс, який згасає з часом. Купуючи речі занадто швидко, ви потім починаєте шкодувати та продавати їх.

Не беріть в борг

Іноді це просто необхідність. Якщо ж ви хочете купити новий телефон, хоча ваш працює нормально, то не треба через це влазити в борги. Варто якомога рідше брати гроші в борг або не брати їх взагалі ніколи.

Які звички призводять до бідності

Почуття жалю стосовно себе

Налаштовані на бідність люди жаліють себе і вважають, що бути багатим їм не визначено долею.

Жаліти себе - це багатотонний якір, який зупинить вас на шляху особистого розвитку і забезпечить вічну бідність. До того ж такі люди завжди отримують низькооплачувану роботу.

Вимірювання успіху грошима

Справжнє багатство - це уміння залучати гроші, створювати їх на порожньому місці, організовувати нові види бізнесу. По-справжньому успішна людина не залежить від об'ємів власного мішка із золотом.

Жадібність

Прагнення до тотальної економії - не ознака мудрості, а лише того, що ви відчуваєте дисбаланс доходів і витрат і підходите до його вирішення з невірного боку. Запрограмований на багатство людина готова платити за речі їхню реальну вартість.