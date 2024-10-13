5 способів, які допоможуть швидко і ефективно зволожити потріскані губи

Потріскані губи - поширена проблема, яка виникає в холодну пору року. На щастя, є кілька бюджетних способів уникнути цієї проблеми та швидко зволожити губи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.
Британський візажист Хейлі Уокер отріскані губи - поширена проблема, через яку губи сухі, лущаться і навіть тріскаються.
Хейлі Уокер.
Раніше ми повідомляли про проблеми, які можуть виникнути після збільшення губ.
Читайте також про кольори помади, які додають віку та "підсвічують" зморшки.