5 способов, которые помогут быстро и эффективно увлажнить потрескавшиеся губы

Потрескавшиеся губы - распространенная проблема, возникающая в холодное время года. К счастью, есть несколько бюджетных способов избежать этой проблемы и быстро увлажнить губы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Британский визажист Хейли Уокер потрескавшиеся губы - распространенная проблема, из-за которой губы сухие, шелушатся и даже трескаются.
Хейли Уокер.
Ранее мы сообщали о проблемах, которые могут возникнуть после увеличения губ.
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